港报社评：中央坚决“挺梁”力撑警队护法--文汇报9月4日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江，昨日在人民大会堂会见了香港纪律部队交流团全体成员。张德江坚决支持特首梁振英依法施政，有力粉碎当前外国反华势力勾结本港反对派发动的「倒梁」攻势。中央高度重视本港少数激进反对派挑战执法队伍、冲击法治的现象，张德江昨高度肯定本港纪律部队的表现，极大鼓舞了纪律部队的士气。张德江还进一步明确了本港的民主发展必须按法治推进，才能保障本港广大市民的根本利益。
梁振英担任行政长官以来，努力发展经济，改善民生。但是，反对派「倒梁」行动一直没有停过，甚至变本加厉。目的是要拖垮新一届特区政府，为「占中」夺权造势，损害的不仅是香港的利益，更危及国家的整体利益。中央支持特首是从香港和国家整体利益出发的，香港各界人士应充分认识支持梁振英就是支持香港，加强与特区政府携手合作。
素质良好的纪律部队是保持本港安定繁荣的重要保证。近年纪律部队在处理公众事件时屡屡受到少数激进分子的挑衅。张德江充分肯定香港纪律部队在维护国家安全和香港特区安全。
法治是香港最重要的社会基础，亦是香港的优势所在。张德江指出，香港无论是发展经济、改善民生，还是进行政改，都要讲法治。如今香港探讨政制发展，必须按照基本法和全国人大有关决定，决不能背离法治另搞一套。港人决不要带来动乱的所谓「真普选」。(A06)
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路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。