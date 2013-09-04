港报社评：中央坚决“挺梁”力撑警队护法--文汇报9月4日

中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江，昨日在人民大会堂会见了香港纪律部队交流团全体成员。张德江坚决支持特首梁振英依法施政，有力粉碎当前外国反华势力勾结本港反对派发动的「倒梁」攻势。中央高度重视本港少数激进反对派挑战执法队伍、冲击法治的现象，张德江昨高度肯定本港纪律部队的表现，极大鼓舞了纪律部队的士气。张德江还进一步明确了本港的民主发展必须按法治推进，才能保障本港广大市民的根本利益。

梁振英担任行政长官以来，努力发展经济，改善民生。但是，反对派「倒梁」行动一直没有停过，甚至变本加厉。目的是要拖垮新一届特区政府，为「占中」夺权造势，损害的不仅是香港的利益，更危及国家的整体利益。中央支持特首是从香港和国家整体利益出发的，香港各界人士应充分认识支持梁振英就是支持香港，加强与特区政府携手合作。

素质良好的纪律部队是保持本港安定繁荣的重要保证。近年纪律部队在处理公众事件时屡屡受到少数激进分子的挑衅。张德江充分肯定香港纪律部队在维护国家安全和香港特区安全。

法治是香港最重要的社会基础，亦是香港的优势所在。张德江指出，香港无论是发展经济、改善民生，还是进行政改，都要讲法治。如今香港探讨政制发展，必须按照基本法和全国人大有关决定，决不能背离法治另搞一套。港人决不要带来动乱的所谓「真普选」。(A06)