《全球重要经济事件一览表》--9月4日-9月11日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月4日(三)
华盛顿--美联储公布经济褐皮书(1800)。
美国威斯康星--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话(0000)。
伦敦--英国央行金融稳定部门主管Andrew Haldane在社会-文化变革研究中心(Centre for Research on Social-Cultural Change)讲话(1700)。
伦敦--英国央行副总裁贝利在伦敦劳合社晚宴上讲话(1800)。
法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森在一会议上发表讲话(0855)。
美国波特兰--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济与货币政策发表讲话。
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至9月5日)。
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至9月5日)。
渥太华--加拿大央行公布利率决议。
9月5日(四)
俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)领导人峰会(至9月6日)。
美国威斯康星--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话(1200)。
布鲁塞尔--欧元集团主席迪塞尔布洛姆在欧洲议会就欧元区现状发表讲话(0700)。
伦敦--英国央行公布利率决定。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后将公布利率决定并召开新闻发布会。
9月6日(五)
美国格林维尔--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在一个峰会上发表讲话(1200)。
美国奥马哈--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在与当地企业领袖会面时发表讲话，主题为“美联储和经济”(1730)。
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick讲话(0800)。
拉脱维亚里加--里加2013年大会(至9月7日)。希腊前经济财政部部长Yannos Papantoniou和经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme在大会上讲话。
9月7日(六)
芬兰坦佩雷--芬兰财长Jutta Pauliina Urpilainen发表讲话(1045)。
9月9日(一)
旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在全美商业经济协会(NABE)第55届年会上讲话，主题为“美联储的观点”(1500)。
9月10日(二)
东京--日本央行公布8月货币政策会议记录。
9月11日(三)
日本青森--日本央行审议委员石田浩二向企业领导人发表讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。