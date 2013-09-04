港报财经评论：金砖国只剩下中国--信报9月4日

金砖国只剩下中国/习广思

金融市场的机会愈来愈少，大家都希望找到稳阵的投资工具，但联储局部署退市，牵一发动全身，股债汇市场方向未明，投资者只能在这个纷乱的投资市场中，泊入风险较细的市场或资产。

大摩欧洲团队的建议是：一、环球布局，加码买欧股；二、亚洲布局，买中国弃印度；三、中国布局，买消费弃投资类。这建议与资金流配合，环球性投资者正在增持欧股，逐步减持美股，中国经济硬着陆风险大降后，市场信心回稳，均属短期利好股市的因素。中国经济数据反映中国保底策略见效，第三季经济回稳，全年增长目标可达，市场一改早前的悲观看法。上周亚太走资潮及避险因素触发港股调整，本周焦点落在中国数据之上，恒指连升两日后，收复上周失地，昨日高位见22,456点，重上150天线，似乎要挑战22,500点阻力，收报22,394点。大市成交额569亿港元，沽空比率9.8%。

大市由H股支撑大局，与宏观经济相关的金融及保险股带动大市，两者最大分别是投资者对内险股改观，是基于中期业绩改善，内银股上涨，是因为宏观景气改善。亚太区走资潮仍令投资者忧心，印度、印尼是难兄难弟，近日股市轮流下跌。不过，中港股市在5-6月的走资潮中，近期股债两市的融资活动，某程度上反映投资者对中资股的信心稍有改善。一方面，新股集资恢复，虽然全世界等待的阿里巴巴，在监管上至今仍未倾掂数；其次，中资公司发债也是另一讯号。百度、奇虎藉科网热潮发债，主要是美国投资者认购，但留意正通汽车 筹备发债，可见区内资金对中资公司戒心下降。

昨日美银打算尽沽建行 ，套现逾110亿港元，旺旺 及信义玻璃 配股，反映中资股气氛未算太差。物极必反，由去年底延续至第一季的发债潮，中资公司努力吸金，市场有供有求。但在亚洲走资潮中，现时南亚市场资金流仍然受压，相反中资公司渐见改善，部分债券价格已跌至面值水平，部分大蓝筹高级别债券甚至跌低于面值，亚洲资产大调整有望逐步稳定下来。另外，股市炒落后，周期性股份如工业、纸业、水泥及煤炭等板块续升，昨日炒得最厉害的是一批电讯设备股及手机股。微软斥资72亿美元收购Nokia，Nokia已寿终正寝，大概没有人对此感到意外，毕竟这是最好的出路。(B02)

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英镑博反弹胜算高/苏子

英国Vodafone Group Plc，将把其持有的美国Verizon Wireless的45%股权卖给Verizon Communications Inc，由于股权交易价格涉及1,300亿美元的巨额资金，对英镑构成实质需求；加上近期英国的经济数据亦较欧罗区为佳，故短期内英镑汇价应有不俗的支持力，其表现将较欧罗汇价强劲。

从技术上看，欧罗兑英镑已经于前天成功跌破自去年7月23日的0.7762低位开始向上延伸的上升支持线，昨天汇价已成功保持在此支持线以下波动；加上前天的收市价已跌破20天保历加通道的0.8495底部支持，以及昨天亦已跌至200天SMA以下波动，故汇价短期内的走势的确不宜乐观，预料稍后欧罗汇价的表现将继续落后于英镑汇价。因此，投资者若有意于短期内入市博非美元货币出现超卖反弹，选择英镑将较欧罗有较高胜算及潜在回报。

近期欧罗兑美元的走势有如温水煮蛙般慢热，容易对其失去危机意识。因此，即使成功跌破一些短期重要支持位，但波动却未见明显扩大，汇价继续窄幅上落，这种走势很易令不少持有站错边的欧罗看好的投资者失去应有的危机感，结果未能在破位后果断地止蚀，最后这些投资者或要待所持仓位录得令自己感到肉痛的地步时才会考虑止蚀，但届时的损失可能已到达一个巨额数字。

目前欧罗兑美元这种破位后的慢热走势，担心汇价稍后或会逐步跌至1.3心理关口以下，届时因为已经触发市场上大量止蚀沽盘，才会正式出现既急且劲的单边下跌浪，而此下跌浪预料可带领欧罗兑美元成功下破今年的1.2753低位。因此，投资者目前不要因为欧罗兑美元波幅不大而对其掉以轻心，失去应有的危机意识。

昨天澳洲央行议息后保持利率在2.5厘不变，但由于央行表示澳洲的经济情况于未来一段时间内仍可能低于趋势和目前澳元仍然过于强劲，故澳元汇价后市的走势仍不宜乐观。短期内若乏力升越20天SMA阻力收市，预料今年的0.8845低位将再面临考验。(B14)