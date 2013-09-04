美国个股：苹果9月10日举行发表会，料将公布最新款iPhone

路透旧金山9月3日 - 苹果 周二就9月10日一项活动发出正式邀请，外界预期苹果将在该活动上发表最新的iPhone，且可能会有除传统黑白两色以外的多种颜色。

苹果在邀请函中称，将在加州总部举行早餐和发表会。该公司正致力于赢得亚洲消费者青睐，亚洲市场目前仍由三星电子 等采用Android系统的厂商主导。

苹果并未明示发表物的内容。

但供应链消息人士在6月时向路透表示，苹果预计今年推出两款新机型，包括配备指纹辨识技术的机型，以及采用塑胶机壳的低价机型。

消息人士指出，苹果计划推出五六种色彩的机型，以与较高价的黑色和白色机型做区隔。