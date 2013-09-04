美国个股：苹果9月10日举行发表会，料将公布最新款iPhone

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透旧金山9月3日 - 苹果 周二就9月10日一项活动发出正式邀请，外界预期苹果将在该活动上发表最新的iPhone，且可能会有除传统黑白两色以外的多种颜色。
苹果在邀请函中称，将在加州总部举行早餐和发表会。该公司正致力于赢得亚洲消费者青睐，亚洲市场目前仍由三星电子 等采用Android系统的厂商主导。
苹果并未明示发表物的内容。
但供应链消息人士在6月时向路透表示，苹果预计今年推出两款新机型，包括配备指纹辨识技术的机型，以及采用塑胶机壳的低价机型。
消息人士指出，苹果计划推出五六种色彩的机型，以与较高价的黑色和白色机型做区隔。
分析师表示，苹果需要推出低价手机，才能推动在中国和印度等市场的成长，与对手三星电子相抗衡。(完) (编译 王冠中; 审校 侯向明)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。