《香港重要政经日程》--9月4日-9月11日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
==================今日重要政经消息==================
9月4日（周三）
-- 汇丰公布8月份经理人采购指数（PMI）。
==================近期重要政经消息==================
9月5日（周四）
--16:30 阳光房地产投资信托基金 全年业绩记者会。
9月6日（周五）
-- 金管局公布8月份外汇储备资产。
--15:00 中国贵金属 中期业绩记者会。
9月9日（周一）
-- 晶芯科技 首日挂牌。
9月10日（周二）
--09:30 工商银行 在中国举行股东特别大会。
--14:30 思捷环球 全年业绩记者会。
*9月11日（周三）
-- 布莱克万矿业 公布年度业绩。
-- 中国天溢控股 公布年度业绩。
-- 数码通电 公布年度业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。