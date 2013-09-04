版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 09:12 BJT

《香港重要政经日程》--9月4日-9月11日

==================今日重要政经消息==================

9月4日（周三）

-- 汇丰公布8月份经理人采购指数（PMI）。

==================近期重要政经消息==================

9月5日（周四）

--16:30 阳光房地产投资信托基金 全年业绩记者会。

9月6日（周五）

-- 金管局公布8月份外汇储备资产。

--15:00 中国贵金属 中期业绩记者会。

9月9日（周一）

-- 晶芯科技 首日挂牌。

9月10日（周二）

--09:30 工商银行 在中国举行股东特别大会。

--14:30 思捷环球 全年业绩记者会。

*9月11日（周三）

-- 布莱克万矿业 公布年度业绩。

-- 中国天溢控股 公布年度业绩。

-- 数码通电 公布年度业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐