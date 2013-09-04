港报财经评论：三只中型股，绩后成佳选--经济日报9月4日

三只中型股，绩后成佳选/ 林瑞芬

恒指持续升0.99%至22,394收市，逼近首阻力22,500，顺势冲破阻力可上试23,000，但后市可否一路顺风无风浪，通常就不会。绩后检股，以下中型股看好。周一升市成交额552亿港元，周二升市则成569亿港元，动力仍是一般，故对后市走势仍有几分顾忌。

技术上，恒指21,500为短线关键支持位。内银股催化大升空间还属有限，美银拟以折让价减持建行 ，短线令该股势暂受阻于6港元。上证昨升1.18%至2,123，创两个半月以来新高位，中国内地经济转稳确定性提升，利好。但对美国随时准备减买债之计划不得不防，散户此刻买货还是不买货有一定思想斗争。买又怕突如其来的利淡冲击，不买又怕联储局一味死拖，错失机会。此刻买货，难免有左顾右盼，还是要深思熟虑一些。

避重就轻而论，忧虑中资股管治或盈利增长空间窄的话，还是考虑预期美国经济复苏股份，创科实业 入选。摩根大通8月曾发表报告指，创科收购地板护理业务拖累上半年度成本增加，但预料成果会于2014及2015年显现，营收及毛利将更佳，故上调创科今、明两年纯利0.2%及2.6%，目标价由24港元上调至28港元。该股昨收19.7港元，升1.55%。

还有拣选一些有故事尚可延续，获市场憧憬的中线投资价值股。前称广州药业的白云山 ，今年上半年度录得营业收入90.72亿元人民币，按年增加60.6%；纯利增长37.4%至5.87亿元人民币。集团未来前景是旧配新部署，在旧有的制药基础下，发展新的凉茶事业，有故事可延续，值得留意。

半年度业绩显示，制药业务经营有所整顿下，收入仅56.3亿元人民币，收入持平，净利润增加7%。相信在广药白云山完成吸收合并后，将发挥全国性品牌影响力，发挥协同效应，下半年度渐上轨道。未来发展，创造股价的上升空间，最主要则看凉茶业务的拓展。上半年度，集团重点加大红罐王老吉的营销力度，据申银万国估计此贡献超过30亿元人民币，毛利率约44%，净利率约4%。(B05)

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次季盈利转佳，中资前景看好/余少文

大市继续升，股民似乎看好中资股前景，以季度盈利评估，汽车、药业、基建、水泥等股份第二季盈利普遍录得双位数增长，第三、四季可保增长。中国内地股市昨日走高，上证综合指数重上2,100点，带动国企指数升越过去半个月阻力位100天平均线，全日升195点或1.9%，收报10,250点，挑战俗称牛熊分界线的250天平均线，成交额增加至171亿港元，只有70%主板H股随大市上升。而红筹指数升28点或0.7%，收4,320点，成交额42亿港元。

昨日以半年业绩分析，看好钢铁股和保险股，主要考虑钢铁业转亏为盈，以及保险股可受惠中国内地股市有机会走出谷底。若然以季度盈利作分析，在可比的96只股份合计第二季盈利为3,957亿元人民币，同比增长17%，环比升3%，对比2011年和2012年的第二季盈利环比都是微跌，反映H股今年第二季业绩确实好转。

如以盈利预告来看，中兴通讯 最值得留意，因为中兴已发出盈喜，预期首三季可录得5亿至7.5亿元人民币盈利，对比上半年赚3.1亿元人民币，第三季可赚1.9亿至4.4亿元人民币，较去年第三季亏损19亿，有明显改善。至于马鞍山钢铁 、江西铜业 、重庆钢铁 、兖州煤业 和紫金矿业 发出首三季或全年盈警，预期盈利急跌或见红，但马钢上半年蚀3.3亿元人民币，第二季已录得轻微利润，若然首三季亏损少于3.3亿元人民币，便可反映第三季业绩继续改善；而兖煤预期首三季蚀16亿元人民币，主要受到汇兑损失39亿所累，由于上半年已蚀24亿元人民币，显示第三季可录得盈利，故马钢和兖煤前景未必太差。

撇除上述盈喜盈警股，只看第二季盈利表现，有三分一股份第二季盈利录得双位数增长或亏转盈，涉及的行业相当广泛，但以汽车、药业、基建、水泥股等占较多数，或反映中国内地经济放缓走势改善中，故汽车为消费类产品，以及各地政府加强用作刺激经济增长的基建投资等，带旺汽车股、基建和水泥股。

由于中国透过基建来刺激经济只是刚起步，相信基建、水泥、钢铁等股份有继续留意的价值，若然经济好则居民收入增加，汽车股自然是受惠者，故上述股份在第三、四季有望保持增长。(B06)