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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 09:22 BJT

****《港报快速浏览》--9月4日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：长策会建议保守，房屋供应要更进取--明报                            
 港报社评：“四万七”基本盘，藉居屋保上车--星岛日报                          
 港报社评：增供应未孚众望，长策针对性不足--信报                              
 港报社评：建屋新宏图，须走好公私平衡木--经济日报                            
 港报社评：中央坚决“挺梁”力撑警队护法--文汇报                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：三只中型股，绩后成佳选--经济日报9月4日                        
 港报财经评论：金砖国只剩下中国--信报9月4日                                  
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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