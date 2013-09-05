《中国债券市场每日交易备忘》--9月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多100亿元人民币一年期固息金融债10:00-11:00招标，利率预测均值4.54% 进出口银行至多80亿元三年期固息金融债10:00-11:00招标，利率预测均值4.66% 南方电网公司50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和交行主承 宜华木业 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，招行主承 广州浪奇 2亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 广发证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工行/农行等承销 东海证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，上海银行/东方证券等承销 新希望 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和中信建投证券主承 中国建筑第五工程局5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承 红狮控股集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 华天酒店 3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，广发银行和光大银行主承 新疆天业(集团)6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 申通地铁集团60亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中行和浦发银行主承 瓮福(集团)3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行和建行主承 广东粤电集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 上海均瑶集团10亿元一年期短融041358059，票面利率6.30% 雏鹰农牧 2亿元一年期短融041359055，票面利率6.70% 浙江能源集团30亿元七年期中票101354013，票面利率5.63% ============================================================================ 三、缴款： 财政部代发260亿元三年期地方债139109，票面利率4.34% 中国航空集团10亿元六个月期超短期融资券 中国南车 > 20亿元六个月期超短融 重庆国有文化资产经营公司5亿元一年期短融 浙江海天建设集团2亿元一年期短融 江苏奕淳集团4亿元一年期短融 安徽高速公路控股集团10亿元一年期短融 玖龙纸业天津公司4亿元一年期短融 升华集团2.5亿元一年期短融 重庆轻纺控股集团6亿元五年期中票 上海金桥集团10亿元五年期投资人选择权中票(3+2) ============================================================================ 四、还本付息： 北京基础设施投资公司20亿元五年期固息债088035到期兑付，票面利率5.20% 赣粤高速 12亿元一年期短融041252036到期兑付，票面利率4.4% 陕西煤业化工集团35亿元一年期短融041256029到期兑付，票面利率4.2% 国信证券23亿元三个月期短融071311003到期兑付，票面利率4.15% 国开行200亿元20年期固息债060219付息，票面利率4.18% 国开行200亿元15年期固息债070202付息，票面利率4.05% 中粮集团6亿元15年期固息债078047付息，票面利率5.30% 天津保税区投资公司28亿元七年期固息债088031付息，票面利率7% 济南市小清河开发建设投资18亿元七年期固息债1280274付息，票面利率7.15% 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票1282314付息，票面利率4.82% 广东省广晟资产公司20亿元五年期中票1282315付息，票面利率4.82% 无锡广播电视发展2亿元五年期中票1282316付息，票面利率5.89% 广州地下铁道35亿元五年期中票1282317付息，票面利率4.82% 滨化股份 7亿元五年期中票1282318付息，票面利率6.19% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --据上海证券报周四报导，中国证监会有关房地产企业再融资的审核细则最快将在两三周内制订完成，数家房 企上市公司已被监管层要求暂缓上报再融资方案，以等待相关细则出台。 --中国人民银行调查统计司司长盛松成称，随着中国金融改革不断推进，经济持续平稳较快增长，加快人民币 资本账户开放的条件和时机逐步成熟，中国资本账户开放后的资本流出风险基本可控。但资本账户开放要谨慎推 进，相机决策，遇险即收。 9/8海关发布8月进出口贸易数据 (7月贸易顺差为178.2亿美元) 9/9国家统计局公布8月工业品价格指数(PPI) (7月为-2.3%) 居民消费价格指数(CPI) (7月为2.7%) 9/10国家统计局公布8月工业增加值 (7月为9.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-7月为20.1%) 社会消费品零售总额 (7月为13.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/边竞；审校 吴芳)