更新版-中港个股：美国银行出售手中剩余的建设银行股份

随后几年美国银行增加持股，但从2009年开始减持。在2011年，美银通过将建行股份出售给包括新加坡淡马锡 在内的财团，共计获得149亿美元。

剩余股份的限售期于上月到期，美银在周二启动售股。该行在新闻稿中称，美银仍将作为建行在客户服务和营销模式等业务领域的战略合作方。

根据路透了解到的条件清单，美银在周二开始售股工作，计划出售20亿股在香港上市的建设银行 股份，每股价格为5.63-5.81港元。这样的价格较周二香港市场收盘价5.93港元最多折让5.1%。

美银股价周二收报14.25美元，较上周五收盘上涨将近1%。

建设银行在香港市场股价今年累计下跌4.7%，同期恒生H股金融指数 下跌9%。(完)