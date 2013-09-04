更新版-中港个股：美国银行出售手中剩余的建设银行股份

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
随后几年美国银行增加持股，但从2009年开始减持。在2011年，美银通过将建行股份出售给包括新加坡淡马锡 在内的财团，共计获得149亿美元。
剩余股份的限售期于上月到期，美银在周二启动售股。该行在新闻稿中称，美银仍将作为建行在客户服务和营销模式等业务领域的战略合作方。
根据路透了解到的条件清单，美银在周二开始售股工作，计划出售20亿股在香港上市的建设银行 股份，每股价格为5.63-5.81港元。这样的价格较周二香港市场收盘价5.93港元最多折让5.1%。
美银股价周二收报14.25美元，较上周五收盘上涨将近1%。
建设银行在香港市场股价今年累计下跌4.7%，同期恒生H股金融指数 下跌9%。(完)
(编译 徐文焰/王冠中/郑茵 审校 石冠兰/王翔琼/沈以文)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。