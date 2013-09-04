专栏节选：我看P/E五倍的中国银行股，中国银行业超大获利的背后--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月5日出版的当期「老谢开讲」专栏)

企业相继公布半年报，在两岸三地企业中，最令人惊叹的恐怕是中国的银行业了。中国银行业获利的好，我们可以从以下几个数字看出端倪。

首先是中国的银行业获利实在惊人，列位中国四大银行的中国工商银行上半年净利高达一三八四．四七亿元人民币，比去年同期成长一二．三三％。第二大的中国建设银行上半年净利一一九七．一一亿元人民币，年成长一二．六三％。排名第三的中国农业银行净利九二三．五亿元人民币，年成长一四．七％。排行第四的中国银行半年净利八○七．二亿元人民币，比去年同期成长一二．九二％。在中国经济降温、调结构声中，中国的银行业获利仍大步勇往直前，成了中国经济的「奇蹟」。

**获利只见成长不见衰退**

二、中国银行业获利的惊人，可从四大银行进一步看出端倪，中国前四大银行上半年获利总和高达四三一一．三一亿元人民币。四大银行每天可赚二十三．八二亿元人民币，四大银行一天赚的钱，超过台湾三商银上半年获利的总和，获利实在惊人。二○一二年四大银行平均每天赚十九．五七亿元人民币，今年上半年又更上一层楼。

三、今年上半年中国经济成长趋缓，但银行业获利更上一层楼，银行业的获利远远超过任何一个行业。例如中国前三大石油公司，上半年获利加起来还输给中国工商银行，像是最近卷入风波的中国石油上半年净利六五五．二二亿元人民币，中海油净利三四三．八三亿元人民币，中石化是三○二．八一亿元人民币，三大石油公司加起来净利是一三○一．八六亿元人民币，远不及一家中国工商银行半年赚一三八四．四七亿元人民币多。

再看中国前三大电信公司获利加起来，也比不上一家中国银行。今年上半年，全中国最大的中国移动净利六三一．二八亿元人民币，第二大的中国电信一○二．一三亿元人民币，第三大的中国联通是五十三．一七亿元人民币，加在一起是七八六．五八亿元人民币，输给中国银行的八○七．二亿元人民币。

从中国前三大石油公司赚输中国工商银行，中国前三大电信公司获利比不上一家中国银行，可以看出中国银行业获利实在很惊人，而中国银行业获利大暴冲的背后与高的净息差有关。像中国工商银行净息差有二．四一％，中国建设银行则达二．七一％，中国银行则有二．二三％，中国农业银行则达二．七九％。像中国工商银行上半年净利息收入高达二一五八．五九亿元人民币，成长五．八％，中国银行净利息收入一三七二．八八亿元人民币，也有一○．六七％的成长，中国建设银行净利息收入一八七六．六亿元人民币，成长一○．六％，农业银行一八○○亿元人民币，成长七．二％。中国经济成长放缓，但银行放款仍继续增加，银行净利息收入都成长。

从中国银监会公布的数字来看，一二年全中国银行业实现的净利高达一．五一兆元人民币，比一一年成长二○．七％。而今年上半年，总利润达七五三一亿元人民币，继续在去年的高基期下，成长了一四％。如果从季度来看，今年第二季中国银行业的净利润是三八四三亿元人民币，按季上升四％。第二季中国整体银行的净息差是二．五九％，按季仍成长○．○二％。

利差的扩大让中国的银行业获利屡创新高，每一家银行的净利都是大幅成长。例如，中国工商银行的净利从○八年的八二二．五四亿元人民币，○九年跳升到一一一二．二六亿元人民币，一一年到一六六○．二五亿元人民币，去年达二三八六．九一亿元人民币，今年有挑战二七○○亿元人民币的机会。中国建设银行从○八年的三○八．一四亿元人民币起跳，一一年到达八一○．○八亿元人民币，去年达九○五．八一亿元人民币，今年将首度超过二千亿元人民币以上。中国银行则从○八年的六二○．三六亿元人民币一路成长到去年一四五五．二亿元人民币，农业银行则从○八年五一四．五三亿元人民币成长到去年的一四五一．三一亿元人民币。中国的银行业从○三年中央汇金介入金改以来，一直到股票ＩＰＯ︵首度公开发行︶，中国的银行业堪称是中国经济成长的最大赢家，获利只见成长不见衰退。

**只看财报，中国银行股世界获利最佳**

如果只看财务报表，中国的银行股应该是全世界获利最好的银行股，如果银行的获利每年都可维持二○％以上的幅度，不停地成长下去，那么银行业的本益比︵Ｐ／Ｅ︶理论上可达到二十倍、三十倍，但是中国的银行股本益比普遍在五倍左右，像中国银行去年每股税后纯益︵ＥＰＳ︶○．五元人民币，股价却一度从五．○二港元跌到二．二港币，目前在香港股市的市价是三．三四港币，代表中国的中国银行本益比只有五．三五倍，股价净值比︵Ｐ／Ｂ︶则只有○．二七倍，中国银行在上证的Ａ股，目前股价只有二．六五元人民币，本益比已降到四．五七倍。再看中国建设银行，目前在香港的本益比是六．○三倍，股价净值比只有一．一九倍。建行的ＥＰＳ高达○．七七二七元人民币，但股价也一度从八．三六跌到四．四一港币，在中国上证挂牌的Ａ股从五．一九元人民币跌到四．二四元人民币，本益比只剩下四．四二倍。

其他银行业的情况，例如获利第一名的中国工商银行，自从高盛把手上的二十九．七亿股分六批卖出后，筹码四散，ＥＰＳ高达○．六八二九元人民币的工银，股价一直徘徊在五港币与三．九元人民币左右，本益比是六．一二倍，股价净值比值是○．三二倍，最后才上市的农业银行则一直在三．四港币左右，在香港的本益比是六．一一倍，股价净值比只有○．一一倍，这是四大银行的情况。银行股占股市的权值比重很大，中国的银行股涨不动，不但上证指数涨不动，香港的国企指数也都大受影响。

除了四大银行外，像是有一些民企色彩的招商银行，今年上半年净利二六二．七一亿元人民币，也比去年同期成长一二．四％，但招行在香港的股价一度从二十三．九港币跌到九．九港币，目前在十三．八二港币，招行ＥＰＳ达二．○五元人民币，目前本益比只有五．四倍，股价净值比只有○．二五倍。

另一家在香港股价表现很好的民生银行，这两年股价一度从四．二四港币大涨到十二．三二港币，写下历史新高，但ＥＰＳ一．三四四元人民币的民生银行，目前本益比只有五．一五倍，股价净值比只有○．二五倍。

从这个现象来看，中国银行股的本益比都在五倍上下，有的则不及五倍，而股价净值比一倍以下的比比皆是。

中国银行业的息差几乎是好得没话说，台湾银行同业间竞争激烈，连食之无味的大型联贷案，国银也在抢，但中国银行业有如天之骄子，可以坐享很高的息差利差，但是股价本益比却徘徊在低档，主因是中国银行业经营不透明，大家对银监会公布的数据仍存很高的疑虑。

根据中国银监会的统计，到六月底止，中国商业银行不良贷款金额增加五三九五亿元人民币，较三月上升二．五％，不良贷款率为○．九六％。银监会公布的数据显示，大型银行营运能力优于中小银行，以银行的经营质量来看，大型银行第二季的不良贷款率还微跌○．○一％，而股份制及城市商业银行则按季上升○．○三％，尤其是六月间中国闹钱荒，上海银行同业隔日拆款利率上升到一三．四四四％，对于流动性较弱的中小银行带来负面冲击。不少中小银行上调五年期的定存利率，而四大银行则按兵不动。

**潜藏中国银行业不受投资人信赖的危机**

从中国银行业的上半年营运来看，不良贷款率（台湾称逾放比）只有○．九六％，这个数字好得没话说，一般资本适足率达九．八五％也很正常，但是本益比五倍潜藏了中国银行业不受投资人信赖的经营危机，例如，中国建设银行上半年净利成长一二．六％，但今年上半年，建行对长三角、珠三角贷款品质转差，整体不良贷款额度激增七．六三％，资产减损上升八．九三％，呆帐覆盖率（中国称拨借覆盖率）减六．○九％降为二六五．二％，但不良贷款率却仍维持在○．九九％。

若再细究，建行在长三角的不良贷款率已从一．九七％上升到二．三三％，从行业来看，批发及零售业不良贷款率上升到五．八三％，信息技术产业上升到四．一四％，整体制造业升高到二．六二％。

中国建设银行在四大银行中极具代表性，整体银行的授信品质都出现下滑现象。而以农村、农业为主要授信对象的中国农业银行在股改前，不良贷款率一度达四．六三％，目前降到一．二五％，不良贷款余额从一二○○亿元降到八六七亿元人民币，但潜在的经营危机也逐渐显现。最近民生银行股价突然从十二．三二港币跌到六．八八港币，跌幅颇重，这也与今年上半年民生银行公布濒临降级为不良贷款的「关注类」贷款激增二六％有关，加上逾期一天或以上的贷款大增四六．七％。随着中国经济调结构，很多不具竞争力企业可能产生的呆帐压力，未来或许逐渐升高，将大大侵蚀中国银行业的获利。

**地方债、地产泡沫都是巨大的挑战**

除此之外，中国的银行业眼前还有两个巨大挑战，一是地方债平台的压力。中国经济增速放慢，地方债危机浮现，最近国务院总理李克强调查地方债实况，全国审计省、市、县三级财政债务的情况，到一○年底，地方债的总额是十．七兆元人民币，而到二○一二年底，地方债又增加了三．八五兆人民币。李克强已准备拆解地方债，对银行业冲击恐立竿见影。

第二个是中国房地产面临的泡沫危机。所谓的泡沫形成至少涵盖了两个要件，一是个人信用无限扩张、杠杆极大化。二是银行发生系统风险，这两样同时出现的机率不大，也就是说，上海、北京房价虽高涨，但银行授信成数不高，不会冲击到银行体系，不致形成泡沫，但中国很多新兴开发区出现的「鬼城」现象，正在加速蔓延。

先前大家只知道鄂尔多斯市的康巴什变成鬼城，后来，云南昆明呈贡新区、河南郑州新区、江苏常熟、辽宁的营口市，中国的鬼城已蔓延十几座城市。最近︽人民日报︾与新华网都猛力痛批鬼城现象，中国有一四四个地级城市，建造了超过二○○个新城、新区，每个地级城市争相建造「国际化大城市」，结果，一连串的造城运动，加速了「空城」与「鬼城」的形成。

中国的鬼城现象快速蔓延，这正是中国房地产泡沫吹破的征兆，一旦楼市崩盘，房价恐下跌三成到四成。 一旦楼市崩盘，土地出让收入锐减，将进一步直接影响地方政府偿还债务的能力，下一步会出现地方政府的债务违约，最后冲击到银行体系。尤其是国营的大型银行，目前从鬼城现象逐渐到地方债平台的恶化，都让投资人对中国银行业的前景充满了一连串问号。

中国从一九七八年邓小平主导的改革开放起，经济奔驰已三十五年，银行业是经济奔驰下的最大受益者；但下一步，中国经济将减速，调结构，中国经济奔驰中带来的泡沫也要逐渐挤破，中国银行业最亮眼的经营成绩单可能是在今年，股价五倍本益比，已预告银行业未来面临的挑战与压力。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.