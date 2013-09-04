《汇市简讯》美元/日圆走势平稳，对地震消息反应平静

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
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* 日经指数盘初走势沉闷，地震消息没有帮助
* 美元/日圆陷入99.41-69的狭窄区间，多数时间处于99.50-60
* 在100.00下方仍有稳定卖盘，不过低接买盘和99.00上方的买单同样稳健
* 执行价在99附近的期权即将到期，帮助稳定市场
* 除非日股出现明显涨跌，否则美元/日圆走势料平静(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。