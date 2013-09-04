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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 09:52 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势平稳，对地震消息反应平静

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* 日经指数盘初走势沉闷，地震消息没有帮助

* 美元/日圆陷入99.41-69的狭窄区间，多数时间处于99.50-60

* 在100.00下方仍有稳定卖盘，不过低接买盘和99.00上方的买单同样稳健

* 执行价在99附近的期权即将到期，帮助稳定市场

* 除非日股出现明显涨跌，否则美元/日圆走势料平静(完)
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