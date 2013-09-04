巴西农业：官员预期中国今年将会核准进口巴西玉米

路透圣保罗9月3日 - 巴西农业部官员周二表示，预期中国会在今年某个时候核准进口巴西玉米，巴西2013/14年度作物有少量将得以销往中国。

中国进口的玉米主要是以美国为主，上个月该国允许进口第一批来自阿根廷的玉米。但巴西增产的玉米，显然仍被拒之门外。

“过程很官僚又很耗时...但我们预期在今年稍晚可以尘埃落定，”农业部国际关系秘书处的商业事务部主管Benedito Rosa表示。

Rosa指出，中国政府对于进口巴西玉米最后是卡在卫生疑虑，巴西必须证明没有病虫害或霉菌进入中国的风险。中国每年收成的玉米约为2亿吨。

由于中国的玉米市场和美国关系紧密，Rosa表示，巴西的玉米生产商要花上一段时间才能迈出第一步。

巴西的玉米已出口至日本和韩国等亚洲市场，Rosa称他有信心中国也会同意进口。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)