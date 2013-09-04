专栏节选：两岸新平衡--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自9月5日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 欧洲经济才刚步入稳定，日本也出现令人振奋的通膨，然而中国却似乎濒临因债务而陷入的衰退，甚而可能坠入金融危机的噩梦。从这些现象中可得出两个结论，首先，全球经济走势虽未同步，但彼此仍深受影响；其次，中国的成长并非许多人所以为的奇迹，如同其他国家一样，它仍避不掉经济本质的冲击。

就去年底的资料显示，由中央政府所发行的主权债券余额为八．四兆人民币，相当于ＧＤＰ的一六％。以西方国家的标准来看，这个比重不足为道。不过，中国政府的运作经费中，近四○％来自地方政府的借款，中央将责任丢给地方政府承担，主权债券余额才会如此低。一旦将公部门的真正负债加总，会是相当复杂的工程；各机构的预估也大不相同，ＩＭＦ（国际货币基金）预估占ＧＤＰ的四六％，渣打银行则估占七八％。

不过以全球标准来看，即使是七八％也算低。此外，中国还有远较邻国如韩国与印度具优势的条件，几乎所有负债都未以外币计或由外国人持有。一九九七年亚洲金融风暴，韩国和印度就是因外债过高，致使经济大受冲击，因此中国不太可能爆发希腊式的政府债务危机；反倒是可能采取两种政策，一是让较高通膨来吃掉负债的价值；二是维持金融体系的高规格监理，并全力金援借款人，压低经济效率，将经济推向停滞。

从日圆大幅走贬，中国人行选择维持人民币稳定政策来看，中国无意采取上述任何一种方式，而是决心执行金融和实体经济的结构性改革。此外，中国负债虽然不少，却拥有更多资产；改革和资产处分亦将产生新赢家和新输家的公平竞争环境。眼前所有中国企业都在政府羽翼保护下营运，这也是至今根本没有中国企业能在海外稳定运作的主因。

有人认为，中国即将走缓的经济或将冲击台湾，但事实上，迫在眉睫的改革，反将提供一些新契机。二十年前，当中国经济崛起时，台湾丧失在中国主导的机会；五年前，台湾松绑两岸经贸时，台湾需要中国更胜于中国需要台湾。如今，新平衡正在诞生，台湾现金饱满，且发展更先进的经济，拥有更强大的优势来扭转乾坤，让中国需要台湾更胜于台湾需要中国。

不时会有一些「我们应该避免依赖中国」的论点，让我们面对现实吧！所有国家都彼此依赖，小国通常更仰赖较大的邻国。加拿大逾七○％的出口至美国，逾六○％的进口来自美国。此外，墨西哥九○％的出口是到美国这个拉丁美洲人口中戏谑的﹁美国佬﹂，但这些都还是主权独立的国家。台湾不应害怕在中国即将发生的金融自由化和经济私有化过程中过于活跃。我们的第二次机会即将来临，应充分准备，并张开双臂迎接它。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.