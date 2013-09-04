台湾债市：指标10年公债殖利率早盘偏空整理，因美国经济数据表现强劲

路透台北9月4日 - 台湾10年期指标公债102/10 发行前交易殖利率周三早盘微幅走高，主要受到美国经济数据表现强劲，引领美国指标10年期公债殖利率周二收高，令10年期公债殖利率开高破1.74%，但部分中长线资金买盘进场承接，料10年券102/10殖利率今日偏空狭幅区间整理。

交易员认为，随着美国非农就业数据公布的脚步逼近，市场对于美国经济数据敏感度提高，而美国周二公布制造业数据续创新高，牵动美国指标10年期公债 殖利率收扬，台债10年期主流券殖利率早盘也因此偏空震荡。

“空单增加速度缓慢，轧空比较不容易!”一证券台债交易员说。截至周二，10年期公债102/10发行前交易空单约43.5亿台币。

美国公债价格周二下滑，因美国经济数据强于预期，且美国总统奥巴马要寻求国会支持对叙利亚动武，令实质行动将被推迟，促使投资人沽出美国公债。美国指标10年期公债 价格跌22/32，收益率由上周五的2.79%升至2.87%。

美国商务部周二公布，美国7月建筑支出上升0.6%，至9,008亿美元，为2009年6月来最高，预估为增长0.3%。6月经修正后为持平，前值为下跌0.6%。

美国供应管理协会(ISM)周二公布，8月制造业指数为55.7，为26个月高位，预估为54.0；7月为55.4。

早盘10:12为止，五年券102/2期公债成交0.5亿台币；102/10期公债的发行前交易成交55亿台币，交投较昨日同时段清淡。

交易员观察市场最新动态：

* 反应美国经济数据向好，美国指标10年期公债周二收高在2.87%

* 台债10年券102/10殖利率早盘偏空整理

* 中长线资金在10年券102/10殖利率1.74%附近承接意愿颇高

* 10年期公债和五年期公债主流券成交量较上日清淡

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*10年期102/10：1.73-1.75%

本地时间10:11时最新报价：

*102/10期公债殖利率走扬0.34基点报1.7410%。

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