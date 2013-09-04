金属期市：期铜在区间交投，叙利亚情势打压风险胃纳但经济希望提供支撑

上海期交所主力12月期铜合约 下滑0.27%至每吨52,280元人民币(8,500美元)。

周二公布的一份报告显示，8月全球制造业活动成长步伐为逾两年来最快，因新订单分项增速为2011年2月以来最快。

美国周二公布的制造业活动数据和建筑支出数据优于预期，暗示美国经济稳健复苏，支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快缩减购债规模的观点。

经济合作暨发展组织(OECD)指出，在美国稳健增长的带领下，发达国家经济前景逐渐改善，受危机冲击的欧洲亦加入了复苏的行列。

墨西哥集团(Grupo Mexico) 旗下Minera Mexico的总裁周二对路透表示，墨西哥集团预计2013年铜产量为82万吨，较先前预估下降3.5%。(完)

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