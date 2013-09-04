台湾汇市：台币兑美元实质交易随韩元走疲，市场观望

路透台北9月4日 - 台币兑美元 周三盘初走升，但若相较上日实际成交区间则是微幅走贬。交易员表示，随着韩元走疲，台币也在外资汇出之下，延续上日尾盘的弱势行情。

他们表示，短期之内29.800的关键价位不易再升破，因此29.8-29.9的区间盘整态势料将持续。

“现在还有(美国)出兵叙利亚的事情，周五也有(美)非农数据，在消息底定之前，恐怕不会走出大区间。”一位小型民营银行交易员说。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度较上日尾盘时再度收敛，其中指标一个月期报-0.060/-0.050，上日收在-0.090/-0.075。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.82-29.85，上日在29.71-29.810，上日尾盘央行作价，收盘价为29.920。

本地时间09:56时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升8.8分报29.832。

美元周三在亚洲早盘站稳脚跟，美元指数距离六周高位不远，之前美国公布数据强化了对美联储将很快开始缩减刺激举措的预期。

交易员观察市场最新动态：

* 台股 盘初下跌0.3%报8,063.89点

* 约10:00，韩元兑美元 成交在1,100.4，较上日收盘1,097.75走贬

* 出口商上日在29.800以下出现恐慌美元卖盘，今日盘初则是高挂卖单，成交不多

* 至09:50为止，台北外汇交易中心成交量0.74亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.8-29.9

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