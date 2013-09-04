中港个股：中铝在马来西亚的炼铝厂项目暂停

路透香港9月3日 - 中国铝业股份有限公司 的发言人周二表示，该公司已暂停在马来西亚的一处价值超过10亿美元的炼铝项目。

该发言人对路透表示，这一项目目前已停顿。

中铝在2010年与马来西亚公司Gulf International Investment Group Holding 签订框架协议，联手在沙捞越修建一座炼铝厂，并利用当地廉价的水电资源。根据中铝网站(www.chalco.com.cn)，该厂设计年产能为37万吨。

中铝发言人称，此后该协议并未得到执行，因为项目的准备工作并未完成。他没有提供项目暂停的细节或时间表。