中港个股：中铝在马来西亚的炼铝厂项目暂停

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港9月3日 - 中国铝业股份有限公司 的发言人周二表示，该公司已暂停在马来西亚的一处价值超过10亿美元的炼铝项目。
该发言人对路透表示，这一项目目前已停顿。
中铝在2010年与马来西亚公司Gulf International Investment Group Holding 签订框架协议，联手在沙捞越修建一座炼铝厂，并利用当地廉价的水电资源。根据中铝网站(www.chalco.com.cn)，该厂设计年产能为37万吨。
中铝发言人称，此后该协议并未得到执行，因为项目的准备工作并未完成。他没有提供项目暂停的细节或时间表。
当地媒体报导称，马来西亚该炼铝厂原计划在2013年投产。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。