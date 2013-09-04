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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 10:23 BJT

中国新债：南方电网周四将发行50亿元超短融，期限九个月

路透上海9月4日 - 中国南方电网有限责任公司周三公告称，将于周四(5日)在银行间市场簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券,期限九个月(270天)。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) =============================================================================================

南方电网 500 50 9 9/5簿记建档 农业银行 AAA 9/6 9/9

交通银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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