日本股市：日经指数从三周高位下滑，因先前大涨后遭遇获利抛压

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透东京9月4日 - 日股日经指数周三早盘从三周高点附近回落，因股市近期大涨后遭遇获利抛压。不少投资者在未来几日的重要事件之前离场观望。
日经指数 下滑0.8%至13,868.91点，在过去两个交易日上扬4.4%。该指数今年以来上涨33%，但目前较5月高位低13%。
东征股价指数 下跌0.4%至1,144.67。
在最近上扬后，“今天出现一些获利了解一点也不奇怪，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成表示。
“多数投资者选择静待观望重要事件发展，包括美国非农就业数据、奥运会申办结果和日本(4-6月)GDP数据修正值，并暂时离场。”
虽然今日稍早地震袭击日本东部，但市场的影响有限。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。