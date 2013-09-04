日本股市：日经指数从三周高位下滑，因先前大涨后遭遇获利抛压

路透东京9月4日 - 日股日经指数周三早盘从三周高点附近回落，因股市近期大涨后遭遇获利抛压。不少投资者在未来几日的重要事件之前离场观望。

日经指数 下滑0.8%至13,868.91点，在过去两个交易日上扬4.4%。该指数今年以来上涨33%，但目前较5月高位低13%。

东征股价指数 下跌0.4%至1,144.67。

在最近上扬后，“今天出现一些获利了解一点也不奇怪，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成表示。

“多数投资者选择静待观望重要事件发展，包括美国非农就业数据、奥运会申办结果和日本(4-6月)GDP数据修正值，并暂时离场。”