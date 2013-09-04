台湾股市：盘中下滑，宏达电因微软购并案而下跌

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透台北9月4日 - 台湾股市周三下跌0.3%，政府活络股市的方案未能提振市场信心 。
智能手机厂商宏达电 领跌，投资人担心微软 以72亿美元收购诺基亚手机业务，将会使得智能手机市场的竞争更加激烈。
台股加权股价指数 在开盘后一小时跌至8,065.76点，宏达电重挫4%。
然华宝 上涨1.7%，其他诺基亚供应商亦走扬，因预期在收购案后来自微软的订单将增加。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。