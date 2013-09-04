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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 10:25 BJT

台湾股市：盘中下滑，宏达电因微软购并案而下跌

路透台北9月4日 - 台湾股市周三下跌0.3%，政府活络股市的方案未能提振市场信心 。

智能手机厂商宏达电 领跌，投资人担心微软 以72亿美元收购诺基亚手机业务，将会使得智能手机市场的竞争更加激烈。

台股加权股价指数 在开盘后一小时跌至8,065.76点，宏达电重挫4%。

然华宝 上涨1.7%，其他诺基亚供应商亦走扬，因预期在收购案后来自微软的订单将增加。(完) 　　
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