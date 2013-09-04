台湾股市：盘中下滑，宏达电因微软购并案而下跌

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书

路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。