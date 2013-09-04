台湾债市：RP利率持稳低位，9月上旬资金情势偏滥

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透台北9月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三持稳低位。交易商表示，今日银行端及投信端资金去化需求仍大，然RP券源有限，成交以到期续做为主，公债及公司债RP利率续处区间低位。
证券交易商认为，尽管9月底资金情势变数较多，尤其是季底资金流动性问题不容小觑，部分券商已将落点尽量避开月底，不过9月上旬整体市场资金偏滥，推估RP主要交投利率维持在既有区间低位不变。
“今天都到期续做，早早就平帐了。”一位证券商交易员称。
另一大型票券商交易员亦称，目前比较担心季底资金紧缩效应，发行落点尽量避开季底，落点青睐在上半个月，毕竟上旬资金情势浮滥，比较好调度资金，料上旬RP利率可望持平在当前低位。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似，少数月内1-2周RP利率则成交在0.69%。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.58%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.62%，大致同于上日。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。