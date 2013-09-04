台湾债市：RP利率持稳低位，9月上旬资金情势偏滥

路透台北9月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三持稳低位。交易商表示，今日银行端及投信端资金去化需求仍大，然RP券源有限，成交以到期续做为主，公债及公司债RP利率续处区间低位。

证券交易商认为，尽管9月底资金情势变数较多，尤其是季底资金流动性问题不容小觑，部分券商已将落点尽量避开月底，不过9月上旬整体市场资金偏滥，推估RP主要交投利率维持在既有区间低位不变。

“今天都到期续做，早早就平帐了。”一位证券商交易员称。

另一大型票券商交易员亦称，目前比较担心季底资金紧缩效应，发行落点尽量避开季底，落点青睐在上半个月，毕竟上旬资金情势浮滥，比较好调度资金，料上旬RP利率可望持平在当前低位。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似，少数月内1-2周RP利率则成交在0.69%。