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货币新闻 | 2013年 9月 4日 星期三 16:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--9月4日

路透伦敦9月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

  品种     最新库存       变动
   铜       603,900     +1,050
   锡        14,790        -50
   铅       185,350       +625
   锌       992,600     -5,000
   铝     5,386,625     -2,550
   镍       213,804       +534
 铝合金      65,580       持平
 NASAAC     111,300       持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据   库存分布        品种  库存数据  库存分布
 铜     <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LOC-    铅  <MPB-STO  <0#MPBSTX-LOC-GR
        KS>        GRD>                      CKS>                D>
 铝     <MAL-STOC  <0#MALSTX-LOC-    锡  <MSN-STO  <0#MSNSTX-LOC-GR
        KS>        GRD>                      CKS>                D>
 锌     <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LOC-  铝合  <MAA-STO  <0#MAASTX-LOC-GR
        KS>        GRD>              金      CKS>                D>
 镍     <MNI-STOC  <0#MNISTX-LOC-  NASA  <MNA-STO  <0#MNASTX-LOC-GR
        KS>        GRD>               A      CKS>                D>
 
 (编译 王兴亚；审校 王洋)
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