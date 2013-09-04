表格：LME金属库存最新变化--9月4日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透伦敦9月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 603,900 +1,050 锡 14,790 -50 铅 185,350 +625 锌 992,600 -5,000 铝 5,386,625 -2,550 镍 213,804 +534 铝合金 65,580 持平 NASAAC 111,300 持平 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOC <0#MCUSTX-LOC- 铅 <MPB-STO <0#MPBSTX-LOC-GR KS> GRD> CKS> D> 铝 <MAL-STOC <0#MALSTX-LOC- 锡 <MSN-STO <0#MSNSTX-LOC-GR KS> GRD> CKS> D> 锌 <MZN-STOC <0#MZNSTX-LOC- 铝合 <MAA-STO <0#MAASTX-LOC-GR KS> GRD> 金 CKS> D> 镍 <MNI-STOC <0#MNISTX-LOC- NASA <MNA-STO <0#MNASTX-LOC-GR KS> GRD> A CKS> D> (编译 王兴亚；审校 王洋)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。