意大利数据：8月服务业PMI升至48.8，但低于市场预估

“尽管服务业尚未加入制造业的扩张行列，但8月调查的数据暗示衰退状况接近结束，”Markit分析师Phil Smith表示。

“制造业及服务业的数据迄今预示第三季GDP增长停滞，不过若9月服务业表现强劲，这项预估或将被上修，”他说。(完)