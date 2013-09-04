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货币新闻 | 2013年 9月 4日 星期三 16:05 BJT

意大利数据：8月服务业PMI升至48.8，但低于市场预估

数据显示，内需疲弱正对意大利服务业构成压力；与此同时，对出口依赖度更高的制造业更加受益于全球经济升温。

整体而言，数据表明意大利可能正在摆脱衰退。

“尽管服务业尚未加入制造业的扩张行列，但8月调查的数据暗示衰退状况接近结束，”Markit分析师Phil Smith表示。

“制造业及服务业的数据迄今预示第三季GDP增长停滞，不过若9月服务业表现强劲，这项预估或将被上修，”他说。(完)

(编译 王兴亚；审校 李婷仪)
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