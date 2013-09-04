意大利数据：8月服务业PMI升至48.8，但低于市场预估

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
数据显示，内需疲弱正对意大利服务业构成压力；与此同时，对出口依赖度更高的制造业更加受益于全球经济升温。
整体而言，数据表明意大利可能正在摆脱衰退。
“尽管服务业尚未加入制造业的扩张行列，但8月调查的数据暗示衰退状况接近结束，”Markit分析师Phil Smith表示。
“制造业及服务业的数据迄今预示第三季GDP增长停滞，不过若9月服务业表现强劲，这项预估或将被上修，”他说。(完)
(编译 王兴亚；审校 李婷仪)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。