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货币新闻 | 2013年 9月 4日 星期三 16:08 BJT

法国数据：8月服务业PMI终值升至48.9，景气萎缩速度减缓

法国7月综合PMI终值降至48.8，7月终值为49.1。

综合PMI指数上次显示扩张还是在2012年2月。

服务业企业预期分项指数则升至2012年5月迄今最高水准。

“法国服务业活动萎缩的速度在8月份进一步放慢，行业更趋于稳定。”Markit高级分析师Jack Kennedy在一份评论中说。

“服务业者对未来的预期触及逾一年高位，这是更加正面的消息，不过整体状况还没有那么乐观。”(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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