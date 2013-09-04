法国数据：8月服务业PMI终值升至48.9，景气萎缩速度减缓

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
法国7月综合PMI终值降至48.8，7月终值为49.1。
综合PMI指数上次显示扩张还是在2012年2月。
服务业企业预期分项指数则升至2012年5月迄今最高水准。
“法国服务业活动萎缩的速度在8月份进一步放慢，行业更趋于稳定。”Markit高级分析师Jack Kennedy在一份评论中说。
“服务业者对未来的预期触及逾一年高位，这是更加正面的消息，不过整体状况还没有那么乐观。”(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。