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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 10:55 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆微升并进入一目均衡云区，为5月24日以来首见

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* 澳元/日圆微升至日线一目均衡云区底部90.37上方，目前在90.50交投

* 此为澳元5月24日跌至云区下方后，首次进入云区

* 传言称日本投资者对澳元的需求升温

* 本周投信产品推出后，下周可能还会有uridashi债券发行

* 若收在云区底部水准90.37上方，则下一目标是7月24日高点92.70(完)
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