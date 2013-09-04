更新版 2-新债招标：中国三年续发国债收益率略超预期，高位吸引力渐显

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
* 三年续发国债中标收益率稍高于预期
* 市场看高续发结果预期较为一致
* 首场投标倍数2.02倍
* 收益率水平已处年内高位，吸引力渐增
* 仅获得0.2亿元追加认购，最终发行300.2亿元 (新增追加发行量等公告内容)
路透上海9月4日 - 中国财政部周三招标续发行的三年固息国债，中标收益率略高于预期。交易员称，弱市下市场追求高收益心态较强，这种预期的一致性导致了新债结果走高，且首场投标倍数超过2倍，为近期较高水平。
财政部公告称，上午招标续发行的三年期固息国债，获得0.2亿元人民币的追加认购，最终发行量为300.2亿元；发行价格99.86元，首场投标倍数2.02倍。
华南一银行交易员表示，今日续发国债收益率略高而投标倍数超过2倍，应是弱市下大家“都在赌博(加权收益率的)高位。”
他解释说，这种看高结果预期的一致性，在推高加权收益率同时，也抑制了加权和边际收益率差距的扩大。
交易员透露，上述续发行价格对应的中标收益率为3.9157%，边际中标收益率3.9645%，此前市场收益率预测均值为3.88%。
中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，三年品种最新收益率为3.8707%。
是次续发国债结果，对二级市场上相关券种也产生一定影响，收益率有所走升。
今日招标新债财政部今年第17期三年品种第一次续发，续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。
该期债9月5日-9月9日进行分销；9月11日起与原发行部分合并上市交易。财政部今年第17期记账式附息国债 从2013年8月15日开始计息，票面利率3.77%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说