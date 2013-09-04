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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 16:05 BJT

更新版 2-新债招标：中国三年续发国债收益率略超预期，高位吸引力渐显

* 三年续发国债中标收益率稍高于预期

* 市场看高续发结果预期较为一致

* 首场投标倍数2.02倍

* 收益率水平已处年内高位，吸引力渐增

* 仅获得0.2亿元追加认购，最终发行300.2亿元 (新增追加发行量等公告内容)

路透上海9月4日 - 中国财政部周三招标续发行的三年固息国债，中标收益率略高于预期。交易员称，弱市下市场追求高收益心态较强，这种预期的一致性导致了新债结果走高，且首场投标倍数超过2倍，为近期较高水平。

财政部公告称，上午招标续发行的三年期固息国债，获得0.2亿元人民币的追加认购，最终发行量为300.2亿元；发行价格99.86元，首场投标倍数2.02倍。

华南一银行交易员表示，今日续发国债收益率略高而投标倍数超过2倍，应是弱市下大家“都在赌博(加权收益率的)高位。”

他解释说，这种看高结果预期的一致性，在推高加权收益率同时，也抑制了加权和边际收益率差距的扩大。

交易员透露，上述续发行价格对应的中标收益率为3.9157%，边际中标收益率3.9645%，此前市场收益率预测均值为3.88%。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，三年品种最新收益率为3.8707%。

是次续发国债结果，对二级市场上相关券种也产生一定影响，收益率有所走升。

今日招标新债财政部今年第17期三年品种第一次续发，续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。

该期债9月5日-9月9日进行分销；9月11日起与原发行部分合并上市交易。财政部今年第17期记账式附息国债 从2013年8月15日开始计息，票面利率3.77%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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