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货币新闻 | 2013年 9月 4日 星期三 16:16 BJT

德国数据：8月民间部门增长速度创七个月最快，暗示本季度经济增长强劲

Markit的Tim Moore称，“德国服务业追随制造业，8月产出扩张加速，因新业务增速为年内以来最快。”

“8月的数据显示德国制造业和服务业总体产出增速为七个月之最，显示整体经济在第三季仍继续稳健扩张。”(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)
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