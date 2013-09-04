欧元区数据：8月综合PMI升至51.5，创逾两年来最高位

前瞻性的新订单指数升至51.0，为2011年7月以来首次升穿荣枯分水岭50，这为本周将会晤的欧洲央行(ECB)决策者带来好消息。

“欧元区的经济复苏看上去越来越广泛，更多行业和更多国家开始走出衰退，”PMI编制机构Markit的首席分析师Chris Williamson表示。

“不过虽然局面改善，调查结果仍符合经济增长非常温和的现实，”他补充说。

的确，欧洲前两大经济体德国和法国仍有很大差异。德国综合PMI跳涨至七个月高点53.5，但法国数据从49.1跌至48.8。

Williamson说，欧元区的综合PMI表明欧元区经济当前季度有望增长0.2%。这与近期路透调查对今年余下时间经济增长的预估是一致的。

服务业PMI从上月的49.8升至50.7，为2012年初以来首次升破50。企业对于未来的乐观情绪也达到17个月以来最高。