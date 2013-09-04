欧元区数据：8月综合PMI升至51.5，创逾两年来最高位

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
前瞻性的新订单指数升至51.0，为2011年7月以来首次升穿荣枯分水岭50，这为本周将会晤的欧洲央行(ECB)决策者带来好消息。
“欧元区的经济复苏看上去越来越广泛，更多行业和更多国家开始走出衰退，”PMI编制机构Markit的首席分析师Chris Williamson表示。
“不过虽然局面改善，调查结果仍符合经济增长非常温和的现实，”他补充说。
的确，欧洲前两大经济体德国和法国仍有很大差异。德国综合PMI跳涨至七个月高点53.5，但法国数据从49.1跌至48.8。
Williamson说，欧元区的综合PMI表明欧元区经济当前季度有望增长0.2%。这与近期路透调查对今年余下时间经济增长的预估是一致的。
服务业PMI从上月的49.8升至50.7，为2012年初以来首次升破50。企业对于未来的乐观情绪也达到17个月以来最高。
但企业尚无足够信心开始重新招人，他们连续第20个月裁员，且速度比7月加快。(完) (编译 隋芬; 审校 王洋)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。