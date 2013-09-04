英国数据：8月服务业PMI升至60.5，新业务助推成长速度

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
对历经了约三年的经济迟滞后的英国政府而言，这是受欢迎的消息，但对英国央行总裁卡尼而言恐怕多少有些令人头疼。
卡尼曾一再强调在经济恢复到稳健前，需要央行维持低利率来扶助经济，而且在失业率降至7%以前并不无升息计划，预期这至少要维持三年。
7月和8月的服务业PMI均是自1997年以来首次高于60。
在2008-09年经济衰退前，服务业PMI这样强劲的增幅通常会紧随着有升息之举。
8月新订单指数为61.3，仅略逊于纪录高点，7月报60.0，但就业指数大幅下滑显示就业市场仍有漫长的路要走。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。