英国数据：8月服务业PMI升至60.5，新业务助推成长速度

对历经了约三年的经济迟滞后的英国政府而言，这是受欢迎的消息，但对英国央行总裁卡尼而言恐怕多少有些令人头疼。

卡尼曾一再强调在经济恢复到稳健前，需要央行维持低利率来扶助经济，而且在失业率降至7%以前并不无升息计划，预期这至少要维持三年。

7月和8月的服务业PMI均是自1997年以来首次高于60。

在2008-09年经济衰退前，服务业PMI这样强劲的增幅通常会紧随着有升息之举。

8月新订单指数为61.3，仅略逊于纪录高点，7月报60.0，但就业指数大幅下滑显示就业市场仍有漫长的路要走。(完)