表格：欧元区第二季GDP修正值为较前季增长0.3%

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透布鲁塞尔9月4日 - 欧盟统计局周三确认，欧元区第二季国内生产总值(GDP)修正值为较前季增长0.3%，较上年同期下滑0.5%。
以下为详细数据：(变动百分比)
GDP 较上季 GDP 较上年同期
2012 2013 2012 2013
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
欧元区17 -0.1 -0.5 -0.2 0.3 -0.7 -1.0 -1.0 -0.5
欧盟27 0.1 -0.4 -0.1 0.4 -0.5 -0.7 -0.7 0.0
欧盟28 0.1 -0.4 0.0 0.4 -0.5 -0.7 -0.7 0.0(完)
(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。