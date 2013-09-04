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货币新闻 | 2013年 9月 4日 星期三 17:14 BJT

表格：欧元区第二季GDP修正值为较前季增长0.3%

路透布鲁塞尔9月4日 - 欧盟统计局周三确认，欧元区第二季国内生产总值(GDP)修正值为较前季增长0.3%，较上年同期下滑0.5%。

以下为详细数据：(变动百分比)

GDP 较上季 GDP 较上年同期

2012 2013 2012 2013

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

欧元区17 -0.1 -0.5 -0.2 0.3 -0.7 -1.0 -1.0 -0.5

欧盟27 0.1 -0.4 -0.1 0.4 -0.5 -0.7 -0.7 0.0

欧盟28 0.1 -0.4 0.0 0.4 -0.5 -0.7 -0.7 0.0(完)

(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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