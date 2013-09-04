《全球政经焦点》G20会议上叙利亚问题和新兴市场动荡或令美国如坐针毡

**会议成果**

若无“成果”达成，峰会便不算完整。这次与会的领袖预计将签署提案，应对7月所提出的跨国企业避税问题。

另外，峰会还将提出完善全球金融衍生品市场管理规范的提议，以避免该市场膨胀破裂。

G20的金融稳定委员会(FSB)也将给予所谓“影子银行”改革期限，要求其到2015年时符合全球新规。

此外，在中美积极刺激内需之际，欧洲松绑撙节的速度却一直较慢。欧盟最大金主德国更是不愿签署空白支票，来支持欧元区银行联盟。

不过，该如何让全球摆脱仰赖某种单一货币的紧迫问题，并不在本次G20领袖讨论的范围当中。

“美元对市场而言很关键，扩大来说美国的量化宽松也是如此，”Capital Economics的Neil Shearing说。对于新兴市场，他表示，“比弱势美元更糟的事就是强势美元。”(完) (编译 隋芬/李春喜/张荻/李婷仪; 审校 郑茵/隋芬)