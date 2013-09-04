《全球政经焦点》G20会议上叙利亚问题和新兴市场动荡或令美国如坐针毡

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
**会议成果**
若无“成果”达成，峰会便不算完整。这次与会的领袖预计将签署提案，应对7月所提出的跨国企业避税问题。
另外，峰会还将提出完善全球金融衍生品市场管理规范的提议，以避免该市场膨胀破裂。
G20的金融稳定委员会(FSB)也将给予所谓“影子银行”改革期限，要求其到2015年时符合全球新规。
此外，在中美积极刺激内需之际，欧洲松绑撙节的速度却一直较慢。欧盟最大金主德国更是不愿签署空白支票，来支持欧元区银行联盟。
不过，该如何让全球摆脱仰赖某种单一货币的紧迫问题，并不在本次G20领袖讨论的范围当中。
“美元对市场而言很关键，扩大来说美国的量化宽松也是如此，”Capital Economics的Neil Shearing说。对于新兴市场，他表示，“比弱势美元更糟的事就是强势美元。”(完) (编译 隋芬/李春喜/张荻/李婷仪; 审校 郑茵/隋芬)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。