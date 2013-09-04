韩国汇市：韩元兑美元下滑，此前美国强劲数据支持联储缩减刺激政策

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
“今日市场整体来说有些紧张。(美元)在1,100水准上方面临阻力，但国内出口商可能抛售美元，也阻止了韩元的跌势，”一名本地银行交易员称。
“在美国就业报告出炉前，市场不太可能找到明确的走向。”
美国8月非农就业报告将在周五出炉，届时韩国市场已收盘。
9月三年期公债期货 微跌0.04点至105.73。
0220GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,099.9 1,097.9
日圆/韩元 11.0525/596 11.0216
韩国公债期货 * 105.73 105.77
韩国综合股价指数 1,931.33 1,933.74
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。