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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 11:14 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下滑，此前美国强劲数据支持联储缩减刺激政策

“今日市场整体来说有些紧张。(美元)在1,100水准上方面临阻力，但国内出口商可能抛售美元，也阻止了韩元的跌势，”一名本地银行交易员称。

“在美国就业报告出炉前，市场不太可能找到明确的走向。”

美国8月非农就业报告将在周五出炉，届时韩国市场已收盘。

9月三年期公债期货 微跌0.04点至105.73。

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,099.9 1,097.9

日圆/韩元 11.0525/596 11.0216

韩国公债期货 * 105.73 105.77

韩国综合股价指数 1,931.33 1,933.74

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* 为三年期公债近月期约报价。(完) 　　
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