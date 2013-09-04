路透基点：中国光纤首次银团贷款展开筹组--RLPC

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港9月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港上市公司中国光纤网络系统集团有限公司一笔4,000万美元三年期贷款，已由中信银行国际展开筹组。
贷款由一家特殊目的载体(SPV)借入，由中国光纤及子公司志策有限公司担保。
资金将用于再融资及一般营运资本。
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码300个基点。贷款分四季不等额偿还，其中尾期偿还50%，平均期限为2.55年。
邀请银行参贷的价码为：承诺1,100-1,500万美元者，综合收益373个基点，其中费用185个基点，并取得主办行头衔；承诺500-1,000万美元者，综合收益353个基点，费用135个基点，获得安排行头衔。
这项贷款设有一笔50个基点承诺费用，提款期三个月。
中国光纤为中国最具规模的光纤活动连接器生产商。主要客户包括中国电信、中国移动、中国联通及有线电视营运商。
2013年8月28日时，公司市值16.7亿港元。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。