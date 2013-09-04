路透基点：中国光纤首次银团贷款展开筹组--RLPC

路透香港9月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港上市公司中国光纤网络系统集团有限公司一笔4,000万美元三年期贷款，已由中信银行国际展开筹组。

贷款由一家特殊目的载体(SPV)借入，由中国光纤及子公司志策有限公司担保。

资金将用于再融资及一般营运资本。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码300个基点。贷款分四季不等额偿还，其中尾期偿还50%，平均期限为2.55年。

邀请银行参贷的价码为：承诺1,100-1,500万美元者，综合收益373个基点，其中费用185个基点，并取得主办行头衔；承诺500-1,000万美元者，综合收益353个基点，费用135个基点，获得安排行头衔。

这项贷款设有一笔50个基点承诺费用，提款期三个月。

中国光纤为中国最具规模的光纤活动连接器生产商。主要客户包括中国电信、中国移动、中国联通及有线电视营运商。