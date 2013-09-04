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货币新闻 | 2013年 9月 4日 星期三 17:15 BJT

表格：欧元区7月零售销售较前月增长0.1%，较预期疲软

路透布鲁塞尔9月4日 - 欧盟统计局周三公布：

* 欧元区7月零售销售较前月增长0.1%，较上年同期下滑1.3%(路透预估分别为增长0.4%和下降0.4%)

* 欧元区6月零售销售修正为较前月下滑0.7%(前值为下滑0.5%)，较上年同期下滑1.1%(前值为下滑0.9%)

以下为详细数据

欧元区零售销售 13年2月 13年3月 13年4月 13年5月 13年6月 13年7月

较上月(%)

(经季节调整) -0.3 -0.2 0.0 1.1 -0.7 0.1

较上年同期(%)

(经工作日调整） -1.9 -2.2 -1.1 0.1 -1.1 -1.3

(完) (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
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