表格：欧元区7月零售销售较前月增长0.1%，较预期疲软

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透布鲁塞尔9月4日 - 欧盟统计局周三公布：
* 欧元区7月零售销售较前月增长0.1%，较上年同期下滑1.3%(路透预估分别为增长0.4%和下降0.4%)
* 欧元区6月零售销售修正为较前月下滑0.7%(前值为下滑0.5%)，较上年同期下滑1.1%(前值为下滑0.9%)
以下为详细数据
欧元区零售销售 13年2月 13年3月 13年4月 13年5月 13年6月 13年7月
较上月(%)
(经季节调整) -0.3 -0.2 0.0 1.1 -0.7 0.1
较上年同期(%)
(经工作日调整） -1.9 -2.2 -1.1 0.1 -1.1 -1.3
(完) (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。