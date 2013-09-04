韩国金融：政府拟出售10亿美元10年期美元计价债券，设定新债券指标

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透首尔9月4日 - 韩国企划财政部周四表示，计划出售价值10亿美元的美元面值债券，因政府打算为其它国内债券发行人设定新的指标。
两位知情人士对路透表示，政府计划的定价为较可比美国公债收益率(殖利率)高135个基点。
花旗集团、德意志银行、高盛、汇丰、韩国产业银行和友利投资证券为此次发行的簿记行。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。