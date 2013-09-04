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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 11:41 BJT

韩国金融：政府拟出售10亿美元10年期美元计价债券，设定新债券指标

路透首尔9月4日 - 韩国企划财政部周四表示，计划出售价值10亿美元的美元面值债券，因政府打算为其它国内债券发行人设定新的指标。

两位知情人士对路透表示，政府计划的定价为较可比美国公债收益率(殖利率)高135个基点。

花旗集团、德意志银行、高盛、汇丰、韩国产业银行和友利投资证券为此次发行的簿记行。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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