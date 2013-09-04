韩国股市：早盘小跌，因叙利亚疑虑再起且投资人了结获利

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透首尔9月4日 - 韩国股市周三早盘下滑，因美国对叙利亚采取军事行动的机率升高，且投资人在近期涨势后了结获利，但市场基本面坚稳抑制了大盘跌幅。
0226GMT，综合股价指数 跌0.2%，报1,929.65点。
美国对叙利亚采取军事行动的可能性升高，因此前美国总统奥巴马赢得国会两位共和党领袖的支持，他们同意美国对叙利亚实施有限制的打击，以惩罚叙利亚总统阿萨德。
外资在8月22日以来首度于韩国股市转为卖超，早间卖超金额58亿韩元。
8月22日和周二这段期间，大盘指数累计上涨4.5%。
大信证券分析师Park Jung-seop称，尽管外资周三卖超打压股市，但“这股资金流动料只是暂时的”。
整体来说市场“对不确定性应付得相当不错，”他说。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。