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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 11:15 BJT

韩国股市：早盘小跌，因叙利亚疑虑再起且投资人了结获利

路透首尔9月4日 - 韩国股市周三早盘下滑，因美国对叙利亚采取军事行动的机率升高，且投资人在近期涨势后了结获利，但市场基本面坚稳抑制了大盘跌幅。

0226GMT，综合股价指数 跌0.2%，报1,929.65点。

美国对叙利亚采取军事行动的可能性升高，因此前美国总统奥巴马赢得国会两位共和党领袖的支持，他们同意美国对叙利亚实施有限制的打击，以惩罚叙利亚总统阿萨德。

外资在8月22日以来首度于韩国股市转为卖超，早间卖超金额58亿韩元。

8月22日和周二这段期间，大盘指数累计上涨4.5%。

大信证券分析师Park Jung-seop称，尽管外资周三卖超打压股市，但“这股资金流动料只是暂时的”。

整体来说市场“对不确定性应付得相当不错，”他说。(完)
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