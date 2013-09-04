路透基点：亚洲光学子公司循环贷款获10家银行承贷--RLPC

路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点引用银行业消息人士称，亚洲光学子公司Asia Optical International Ltd的三年期循环贷款案已有10家银行承贷，额度从4,200万美元升至5,000万美元。

中国信托商业银行为牵头行兼簿记行，承贷900万美元。

兆丰国际商业银行为经理行，承贷600万美元。其他四家经理行--台湾银行、台湾工业银行、大众银行和台湾合作金库银行各承贷500万美元。

彰化商业银行、玉山银行、第一商业银行、台新国际商业银行和元大商业银行各承贷300万美元。

本贷款案将于明天(9月5日)签订。

先前已报导，承诺700万美元或以上的银行，综合收益156.7个基点，其中费用为20个基点，并取得牵头行头衔；承诺500-600万美元者，综合收益155个基点，费用15个基点，取得经理行头衔；承诺300-400万美元者，综合收益153.3个基点，费用10个基点。贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。7月19日之前回覆的银行获得一笔3个基点的提早优惠费用。

借款方的母公司--台湾上市企业亚洲光学将出具支持函。

贷款资金用于营运资本及2010年9月一笔4,000万美元三年期循环贷款的再融资，这笔旧贷款的利率为Libor加码80个基点。(完)