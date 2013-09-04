路透基点：亚洲光学子公司循环贷款获10家银行承贷--RLPC

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点引用银行业消息人士称，亚洲光学子公司Asia Optical International Ltd的三年期循环贷款案已有10家银行承贷，额度从4,200万美元升至5,000万美元。
中国信托商业银行为牵头行兼簿记行，承贷900万美元。
兆丰国际商业银行为经理行，承贷600万美元。其他四家经理行--台湾银行、台湾工业银行、大众银行和台湾合作金库银行各承贷500万美元。
彰化商业银行、玉山银行、第一商业银行、台新国际商业银行和元大商业银行各承贷300万美元。
本贷款案将于明天(9月5日)签订。
先前已报导，承诺700万美元或以上的银行，综合收益156.7个基点，其中费用为20个基点，并取得牵头行头衔；承诺500-600万美元者，综合收益155个基点，费用15个基点，取得经理行头衔；承诺300-400万美元者，综合收益153.3个基点，费用10个基点。贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。7月19日之前回覆的银行获得一笔3个基点的提早优惠费用。
借款方的母公司--台湾上市企业亚洲光学将出具支持函。
贷款资金用于营运资本及2010年9月一笔4,000万美元三年期循环贷款的再融资，这笔旧贷款的利率为Libor加码80个基点。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。