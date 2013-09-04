澳新汇市：澳元强势上涨，受助于第二季GDP向好

澳元兑新西兰元 升至1.1646新西兰元，为7月中旬以来最高，且远离上个月触及的五年低位1.1196。

澳元走升，此前数据显示澳洲第二季经济较前季成长0.6%，较上年同期增长2.6%。尽管成长率仍低于趋势水准，然一些投机客原本预期结果会更加疲弱，因此遭遇轧空。

澳元如今自周一以来已上涨2%，初步阻力位在0.9140，此为0.8848-$0.9325这波走势的61.8%回档位。交易商指称对冲基金在0.9080-90附近有不少卖盘。

两年期公债收益率 上涨至两个月高位2.77%，较周一低位已弹升20个基点。

“市场反应合理，”道明证券(TD Securities)策略师Alvin Pontoh表示。

“一些人原本预期结果会更差，但在这份报告出炉后，再次宽松政策变得较不能，”他表示。他认为这波周期不会再有降息动作。