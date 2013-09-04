澳新汇市：澳元强势上涨，受助于第二季GDP向好

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
澳元兑新西兰元 升至1.1646新西兰元，为7月中旬以来最高，且远离上个月触及的五年低位1.1196。
澳元走升，此前数据显示澳洲第二季经济较前季成长0.6%，较上年同期增长2.6%。尽管成长率仍低于趋势水准，然一些投机客原本预期结果会更加疲弱，因此遭遇轧空。
澳元如今自周一以来已上涨2%，初步阻力位在0.9140，此为0.8848-$0.9325这波走势的61.8%回档位。交易商指称对冲基金在0.9080-90附近有不少卖盘。
两年期公债收益率 上涨至两个月高位2.77%，较周一低位已弹升20个基点。
“市场反应合理，”道明证券(TD Securities)策略师Alvin Pontoh表示。
“一些人原本预期结果会更差，但在这份报告出炉后，再次宽松政策变得较不能，”他表示。他认为这波周期不会再有降息动作。
在澳洲央行周二维持利率在纪录低位2.5%后，投资人已缩减进一步宽松的预期。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。