全球经济：韩国吁主要国家转变货币政策立场时，应审慎考虑全球影响

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透首尔9月4日 - 韩国周三提醒各主要经济体，在改变货币政策立场时应考虑到对全球造成的涟漪效应。在美国联邦储备理事会(FED/美联储)计划削减购债刺激举措后，新兴市场首当其冲，当地货币近来遭遇卖压。
“随着美国退场策略的讨论升温，对于利率升高和市场动荡等全球金融市场波动加剧的疑虑也提高了，”韩国青瓦台于声明稿中指出。
“若储备货币国家改变货币政策立场，不只应考虑其国内本身的经济条件，还要顾虑到对全球经济的影响。”声明称。
韩国央行总裁金仲秀周三稍早在与中小企业负责人的会议时说，“若无其他特殊事件，美联储9月将按计划开始削减量化宽松规模。”
由于外国资金持续流入，韩国至目前为止尚能避免严重的市场动荡。虽然一些区域货币跌至纪录新低，韩元兑美元上月仍扬升1.2%。
分析师称韩国经常帐盈余高，对短期海外借款的依赖降低，且外汇储备增加，都是让该国与众不同的主要因素。
但万一美联储刺激举措退场引发资金大规模撤离新兴市场，韩国决策官员仍担心其国内的成长展望及系统性稳定性。
青瓦台周三还呼吁新兴经济体以稳定的方式引导宏观经济政策，并采取所谓宏观审慎的举措来抵御外部冲击。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。