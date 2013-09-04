全球经济：韩国吁主要国家转变货币政策立场时，应审慎考虑全球影响

路透首尔9月4日 - 韩国周三提醒各主要经济体，在改变货币政策立场时应考虑到对全球造成的涟漪效应。在美国联邦储备理事会(FED/美联储)计划削减购债刺激举措后，新兴市场首当其冲，当地货币近来遭遇卖压。

“随着美国退场策略的讨论升温，对于利率升高和市场动荡等全球金融市场波动加剧的疑虑也提高了，”韩国青瓦台于声明稿中指出。

“若储备货币国家改变货币政策立场，不只应考虑其国内本身的经济条件，还要顾虑到对全球经济的影响。”声明称。

韩国央行总裁金仲秀周三稍早在与中小企业负责人的会议时说，“若无其他特殊事件，美联储9月将按计划开始削减量化宽松规模。”

由于外国资金持续流入，韩国至目前为止尚能避免严重的市场动荡。虽然一些区域货币跌至纪录新低，韩元兑美元上月仍扬升1.2%。

分析师称韩国经常帐盈余高，对短期海外借款的依赖降低，且外汇储备增加，都是让该国与众不同的主要因素。

但万一美联储刺激举措退场引发资金大规模撤离新兴市场，韩国决策官员仍担心其国内的成长展望及系统性稳定性。