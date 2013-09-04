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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 11:53 BJT

东京汇市：美元持稳，美联储缩减刺激政策预期带来支撑

纽约    当日   今年来  2012年
                      最新报  上收市  涨跌%  涨跌%   收市价
                      价      价                     
                                                     
 欧元/美              1.3164  1.3220  -0.42  -0.23   1.3194
 元                                                  
 美元/日              99.58   98.15   +1.46  +14.80  86.74
 圆                                                  
 欧元/日              131.09  129.77  +1.02  +14.53  114.46
 圆                                                  
 美元/瑞              0.9366  0.9298  +0.73  +2.30   0.9155
 郎                                                  
 英镑/美              1.5561  1.5508  +0.34  -4.25   1.6251
 元                                                  
 美元/加              1.0534  1.0534  +0.00  +6.18   0.9921
 元                                                  
 澳元/美              0.9095  0.8896  +2.24  -12.49  1.0393
 元                                                  
 新西兰               0.7802  0.7719  +1.08  -5.81   0.8283
 元/美元                                             
 澳元/日              90.570  87.310  +3.73  +0.49   90.130
 圆                                                  
 新西兰               77.690  75.760  +2.55  -44.83  140.820
 元/日圆                                             
 英镑/日              154.98  152.21  +1.82  +10.06  140.82
 圆                                                  
 澳元/新              1.1648  1.1502  +1.27  -7.11   1.2540
 西兰元                                              
                                                     
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间
 )报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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