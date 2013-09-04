东京汇市：美元持稳，美联储缩减刺激政策预期带来支撑

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报 上收市 涨跌% 涨跌% 收市价 价 价 欧元/美 1.3164 1.3220 -0.42 -0.23 1.3194 元 美元/日 99.58 98.15 +1.46 +14.80 86.74 圆 欧元/日 131.09 129.77 +1.02 +14.53 114.46 圆 美元/瑞 0.9366 0.9298 +0.73 +2.30 0.9155 郎 英镑/美 1.5561 1.5508 +0.34 -4.25 1.6251 元 美元/加 1.0534 1.0534 +0.00 +6.18 0.9921 元 澳元/美 0.9095 0.8896 +2.24 -12.49 1.0393 元 新西兰 0.7802 0.7719 +1.08 -5.81 0.8283 元/美元 澳元/日 90.570 87.310 +3.73 +0.49 90.130 圆 新西兰 77.690 75.760 +2.55 -44.83 140.820 元/日圆 英镑/日 154.98 152.21 +1.82 +10.06 140.82 圆 澳元/新 1.1648 1.1502 +1.27 -7.11 1.2540 西兰元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间 )报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。