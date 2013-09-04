企业并购：延长石油国际拟斥资2.32亿加元全购加拿大Novus Energy

路透香港9月4日 - 中国延长石油国际有限公司 周三宣布，拟斥资约2.32亿加拿大元(约17.2亿港元)收购加拿大上市的Novus Energy Inc. 全部已发行股份，并将以现金支付全数代价。

延长国际主要从事采购和分销石油相关产品，以及石油和天然气的勘探和开采。该股于8月28日起暂停股份买卖，停牌前最后报0.39港元，市值31.77亿港元。

公司的声明表示，其主要股东的全资附属公司--延长石油集团（香港）有限公司同意认购公司发行的16亿港元可换股债券，换股价为每股0.4港元，较公司停牌前轻微溢价2.56%。所得款项将用于收购Novus的部份对价。

据Novus发出的新闻稿，延长国际拟按每股1.18加元收购其全部已发行普通股，较停牌前收盘价溢价约四成，包括净负债和交易作价的整项交易价值约3.2亿加元。

延长集团为中国第四大石油勘探开发企业，今年计划原油产量1,200万吨以上，天然气产量倍增至10亿立方米。

据联交所的资料显示，延长集团持有延长国际29.96%股份。延长国际现时持有非洲马达加斯加共和国的两个油田资产，并于河南经营油品分销业务，公司于今年上半年录得净利1,320万港元，去年同期则亏损5,412万港元。（完）

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