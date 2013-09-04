路透基点：台湾三商企业15亿台币融资案吸引八家银行参贷--RLPC

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，台湾三商企业的五年期15亿台币(5,040万美元)循环信贷已吸引八家银行参贷。
农业金库、彰化银行、第一银行、合作金库银行共享牵头行头衔，台湾工银为牵头行兼簿记行。
台湾银行、华南银行、上海商银及台新银行也加入本贷款案。
签约时间预计是在9月中。
本项循环信用贷款的利率为二级市场商业本票(CP)利率加码75基点，承诺贷款3亿台币或以上、承诺贷款1.50-2.99亿台币的银行，前端费用分别是15基点和8基点。
该笔融资将从第48个月起，分三期每半年不等额偿还，摊还比例：第1-2期为30%、第3期为40%。
融资所得将做为2009年9月签约之五年期14.4亿台币贷款的再融资。该笔2009年贷款分为两部分，A部分为7.20亿台币的信用贷款，B部分的7.20亿台币商业票据担保贷款。A部分贷款利率为邮局一年期存款浮动利率加码80个基点，税后利率不得低于2%。B部分贷款每年支付80个基点的担保费用。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。