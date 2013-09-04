路透基点：台湾三商企业15亿台币融资案吸引八家银行参贷--RLPC

路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，台湾三商企业的五年期15亿台币(5,040万美元)循环信贷已吸引八家银行参贷。

农业金库、彰化银行、第一银行、合作金库银行共享牵头行头衔，台湾工银为牵头行兼簿记行。

台湾银行、华南银行、上海商银及台新银行也加入本贷款案。

签约时间预计是在9月中。

本项循环信用贷款的利率为二级市场商业本票(CP)利率加码75基点，承诺贷款3亿台币或以上、承诺贷款1.50-2.99亿台币的银行，前端费用分别是15基点和8基点。

该笔融资将从第48个月起，分三期每半年不等额偿还，摊还比例：第1-2期为30%、第3期为40%。