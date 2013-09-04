中国债市动态：中长债收益率续走升，新债高定位势头不改压制人气

路透上海9月4日 - 中国银行间债市周三早盘中长债收益率续走升，上午招标续发的三年期国债不改近期新债的高定位势头，市场人气仍偏谨慎，在看不到明显机会前，机构多倾向于静观其变。

上海一银行交易员表示，“(收益率)上了一点，主要是中长的国债，10年的上了2－3个(基)点，现在基本上还是观望吧，大的投资盘还没出来，要等机会，有机会再做。”

业内人士稍早透露，中国财政部稍早招标续发行的三年期固息国债，中标收益率为3.9157%，略高于此前3.88%的市场预测均值。

她并谈到，国债期货本周将上市交易，即便初期受投机力量关注，出现一定幅度的波动，但料也难改变现券的基本运行格局，“还是现货为主，（国债期货）影响也是短暂的。”

国债期货将在周五(6日)正式推出，中国金融期货交易所就五年期国债期货合约可交割国债范围有关事项刊登通知，合约上市后新发行的符合可交割国债条件的国债，交易所在该国债上市交易日之前公布将其纳入可交割国债范围。