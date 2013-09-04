中国货币市场：七天回购利率跌逾20个基点，短期流动性供给充裕

路透北京9月4日 - 中国银行间资金市场周三主要期限回购利率多下跌，其中基准七天回购利率跌幅逾20个基点（bp）。市场人士表示，流动性，尤其是不跨月的短期流动性供给充裕，供大于求，推动资金利率下探。

“资金挺松的呀，出钱的人一堆，借钱的不多，结果就是把价格拉低，”上海一大型银行交易员称，“上月末就挺松，（价格）硬撑了一段时间，这周终于hold不住了。”

她并指出，各期限的资金都有融出，包括跨月期限，但还是14天期以内的短期资金供给更多一些；月内资金面预期“应该还好”，但受中秋及国庆长假等因素影响，不能排除月下旬资金利率波动的可能性。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0137 2.9999 +1.38 七天 3.4879 3.7319 -24.40 14天 3.7296 3.7643 -3.47 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4900 2.5300 +96.00 七天 3.7000 3.6500 +5.00 14天 4.2300 3.6150 +61.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0400 3.0260 +1.40 七天 3.6300 3.7660 -13.60 14天 3.7200 3.7700 -5.00 Shibor 其中:隔夜 3.0050 3.0006 +0.44 七天 3.4980 3.7500 -25.20 三个月 4.6566 4.6558 +0.08(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)