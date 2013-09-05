中国债市：8月银行间债券托管量增逾3,400亿元，现券成交继续小幅反弹

* 8月银行间债券托管量增3,404亿元

* 银行在主要机构中增量居前

* 现券成交量继续小幅反弹

* 7月中债登托管数据调整，因纳入当期续做三年央票

路透北京9月5日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所的数据显示，8月银行间债市债券托管量合计达27.61万亿元人民币，单月增加3,404亿元。商业银行大量买入国债的同时，央票到期量明显减少，致其当月托管量大增；而现券成交量继续小幅反弹之势。

债券托管量变动方面，当月国债净增加1,965亿元。各机构中，7月减持的商业银行，当月净增持1,668.30亿元，在主要机构中增量居前；而在6月有所增持的基金，当月转为小幅减持。

中债登的数据并示，8月银行间债市现券交割量为11,729.78亿元，高于上月的10,682.84亿元；上海清算所的现券清算量则较上月缩减近两成。

具体债券方面，当月净增量前三位的继续为政府债券、政策性金融债和政府支持机构债券(包括铁路总公司及原铁道部发行的债券、汇金公司债券)。

而非金融企业信用债托管量增长略有恢复，当月净增量前三位为中期票据、非公开定向债务融资工具和短期融资券。

此外中债登的数据并显示，7月银行间债市债券托管量达25.02万亿元，较初始公布数据多出1,838亿元。经路透计算，最终数据增加是因将7月续做的两笔三年期央票纳入统计范围所致。

以下为8月末中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位均为亿元人民币):

2013年8月末 当月增减 当年累计增减

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中债登 252,753.33 2,469.86 15,184.22

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上海清算所 23,395.99 934.10 6,348.46

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合计 276,149.32 3,403.96 21,532.68

以下为8月末按投资者分类的债券托管量(不含上海清算所数据，单位均为亿元人民币):

2013年8月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 164,116.44 1,668.30 6,474.66

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基金公司 26,675.58 -8.05 3,031.76

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保险机构 23,115.31 272.38 1,018.06

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证券公司 1,551.51 -80.89 -38.30

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以下为8月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

中债登数据 2013年8月末 当月增减 当年累计增减

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政府债券 88,151.96 1,965.24 7,416.04

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央行票据 6,007.72 -1,310.00 -7,432.00

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政策性金融债 86,031.28 1,379.55 7,448.95

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政府支持机构债 8,900.00 400.00 650.00

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商业银行债 13,355.80 9.20 703.20

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资本工具 15.00 0.00 15.00

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非银行金融机构债 396.00 8.00 23.00

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企业债券 22,553.75 90.68 3,251.52

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中期票据 27,136.40 -72.30 3,164.40

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集合票据 115.83 -0.50 -29.19

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资产支持证券 49.59 0.00 -26.70

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外国债券 40.00 0.00 0.00

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上海清算所数据 2013年8月末 当月增减 当年累计增减

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短期融资券 8,818.10 201.90 691.13

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超短期融资券 4,307.00 85.00 776.00

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中期票据 883.10 399.20 883.10

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区域集优中小企业 92.77 0.00 50.13

集合票据

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非公开定向债务 7,944.98 327.20 3,492.68

融资工具

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金融企业短期融资券 719.00 -72.00 424.00

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非金融企业资产 89.80 -7.20 32.80

支持票据

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信贷资产支持证券 191.24 0.00 -1.38

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资产管理公司金融债 100.00 0.00 0.00

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政府支持机构债券 250.00 0.00 0.00

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以下为8月债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

中债登数据 2013年8月 2013年累计 2012年全年

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债券发行量

其中:本币债 6,032.60 40,244.61 58,119.44

美元债 -- 8.65 --

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现券交割量

(银行间) 11,729.78 311,375.19 708,413.22

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回购交割量 125,249.42 1,060,223.08 1,475,957.50

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债券兑付 4,771.08 25,543.37 28,575.85

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上海清算所数据 2013年8月 2013年累计 2012年全年

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债券发行量 2,226.60 17,504.03 18,934.54

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债券兑付量 1,292.50 11,155.57 6,053.70

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现券清算量 1,451.56 45,999.64 77,392.83

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回购清算量 4,459.27 37,981.79 41,220.06

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。