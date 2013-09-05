中国债市：8月银行间债券托管量增逾3,400亿元，现券成交继续小幅反弹

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 8月银行间债券托管量增3,404亿元
* 银行在主要机构中增量居前
* 现券成交量继续小幅反弹
* 7月中债登托管数据调整，因纳入当期续做三年央票
路透北京9月5日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所的数据显示，8月银行间债市债券托管量合计达27.61万亿元人民币，单月增加3,404亿元。商业银行大量买入国债的同时，央票到期量明显减少，致其当月托管量大增；而现券成交量继续小幅反弹之势。
债券托管量变动方面，当月国债净增加1,965亿元。各机构中，7月减持的商业银行，当月净增持1,668.30亿元，在主要机构中增量居前；而在6月有所增持的基金，当月转为小幅减持。
中债登的数据并示，8月银行间债市现券交割量为11,729.78亿元，高于上月的10,682.84亿元；上海清算所的现券清算量则较上月缩减近两成。
具体债券方面，当月净增量前三位的继续为政府债券、政策性金融债和政府支持机构债券(包括铁路总公司及原铁道部发行的债券、汇金公司债券)。
而非金融企业信用债托管量增长略有恢复，当月净增量前三位为中期票据、非公开定向债务融资工具和短期融资券。
此外中债登的数据并显示，7月银行间债市债券托管量达25.02万亿元，较初始公布数据多出1,838亿元。经路透计算，最终数据增加是因将7月续做的两笔三年期央票纳入统计范围所致。
以下为8月末中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位均为亿元人民币):
2013年8月末 当月增减 当年累计增减
====================================================
中债登 252,753.33 2,469.86 15,184.22
----------------------------------------------------
上海清算所 23,395.99 934.10 6,348.46
====================================================
合计 276,149.32 3,403.96 21,532.68
以下为8月末按投资者分类的债券托管量(不含上海清算所数据，单位均为亿元人民币):
2013年8月末 当月增减 当年累计增减
====================================================
商业银行 164,116.44 1,668.30 6,474.66
----------------------------------------------------
基金公司 26,675.58 -8.05 3,031.76
----------------------------------------------------
保险机构 23,115.31 272.38 1,018.06
----------------------------------------------------
证券公司 1,551.51 -80.89 -38.30
====================================================
以下为8月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
中债登数据 2013年8月末 当月增减 当年累计增减
====================================================
政府债券 88,151.96 1,965.24 7,416.04
----------------------------------------------------
央行票据 6,007.72 -1,310.00 -7,432.00
----------------------------------------------------
政策性金融债 86,031.28 1,379.55 7,448.95
----------------------------------------------------
政府支持机构债 8,900.00 400.00 650.00
----------------------------------------------------
商业银行债 13,355.80 9.20 703.20
----------------------------------------------------
资本工具 15.00 0.00 15.00
----------------------------------------------------
非银行金融机构债 396.00 8.00 23.00
----------------------------------------------------
企业债券 22,553.75 90.68 3,251.52
----------------------------------------------------
中期票据 27,136.40 -72.30 3,164.40
----------------------------------------------------
集合票据 115.83 -0.50 -29.19
----------------------------------------------------
资产支持证券 49.59 0.00 -26.70
----------------------------------------------------
外国债券 40.00 0.00 0.00
====================================================
上海清算所数据 2013年8月末 当月增减 当年累计增减
====================================================
短期融资券 8,818.10 201.90 691.13
----------------------------------------------------
超短期融资券 4,307.00 85.00 776.00
----------------------------------------------------
中期票据 883.10 399.20 883.10
----------------------------------------------------
区域集优中小企业 92.77 0.00 50.13
集合票据
----------------------------------------------------
非公开定向债务 7,944.98 327.20 3,492.68
融资工具
----------------------------------------------------
金融企业短期融资券 719.00 -72.00 424.00
----------------------------------------------------
非金融企业资产 89.80 -7.20 32.80
支持票据
----------------------------------------------------
信贷资产支持证券 191.24 0.00 -1.38
----------------------------------------------------
资产管理公司金融债 100.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------
政府支持机构债券 250.00 0.00 0.00
====================================================
以下为8月债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
中债登数据 2013年8月 2013年累计 2012年全年
======================================================
债券发行量
其中:本币债 6,032.60 40,244.61 58,119.44
美元债 -- 8.65 --
------------------------------------------------------
现券交割量
(银行间) 11,729.78 311,375.19 708,413.22
------------------------------------------------------
回购交割量 125,249.42 1,060,223.08 1,475,957.50
------------------------------------------------------
债券兑付 4,771.08 25,543.37 28,575.85
======================================================
上海清算所数据 2013年8月 2013年累计 2012年全年
======================================================
债券发行量 2,226.60 17,504.03 18,934.54
------------------------------------------------------
债券兑付量 1,292.50 11,155.57 6,053.70
------------------------------------------------------
现券清算量 1,451.56 45,999.64 77,392.83
------------------------------------------------------
回购清算量 4,459.27 37,981.79 41,220.06
======================================================
中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 边竞/曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。