新加坡经济：分析师上修2013年成长率预估，下修通胀预估--金管局

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透9月4日 - 新加坡金融管理局(MAS)的一项经济分析师调查显示，新加坡2013年经济成长率料为2.9%，接近政府预估的2.5-3.5%区间中点，因受到金融服务业及零售业提振。
金管局周三公布的最新季度专业预测机构调查亦显示，分析师目前预测今年新加坡消费者物价指数(CPI)上涨2.5%，低于前次调查预估的上涨2.8%。
但预估中值显示，2014年通胀率将再度回升至2.9%。
强劲经济成长及物价压力较低，可能暗示金管局下次在10月检讨政策时，将有维持货币政策不变的空间。
但分析师预测2013年非石油出口将下滑0.5%，先前预测成长2.5%。
调查显示，扣除房屋及私人汽车价格的核心通胀率指标今年料为1.9%，高于前次预估中值1.8%。
分析师目前预期年底时坡元兑美元 将在1.27，前次调查预估为1.25，反映美元兑多数亚洲货币近期走升。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。