新加坡经济：分析师上修2013年成长率预估，下修通胀预估--金管局

路透9月4日 - 新加坡金融管理局(MAS)的一项经济分析师调查显示，新加坡2013年经济成长率料为2.9%，接近政府预估的2.5-3.5%区间中点，因受到金融服务业及零售业提振。

金管局周三公布的最新季度专业预测机构调查亦显示，分析师目前预测今年新加坡消费者物价指数(CPI)上涨2.5%，低于前次调查预估的上涨2.8%。

但预估中值显示，2014年通胀率将再度回升至2.9%。

强劲经济成长及物价压力较低，可能暗示金管局下次在10月检讨政策时，将有维持货币政策不变的空间。

但分析师预测2013年非石油出口将下滑0.5%，先前预测成长2.5%。

调查显示，扣除房屋及私人汽车价格的核心通胀率指标今年料为1.9%，高于前次预估中值1.8%。