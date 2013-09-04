中国汇市：人民币早盘微升成交淡静，继续围绕6.12元窄幅波动

* 人民币即期微升

* 中间价续跌至近一个月低位

* 波动区间狭窄，交投兴趣偏弱

* 成交淡静，继续守在6.12关口

路透北京9月4日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微升。隔夜美元指数续升，人民币中间价继续走低至近一月来低位，但维稳态势不改。交易员称，相对偏多的结汇力量促使人民币小幅上扬，但整体交投兴趣较弱，成交淡静，汇价继续在6.12关口窄幅波动。

上海一股份制银行交易员称，整体而言，最近汇市仍是结汇量略多，购汇只是偶尔出现，且不排除是监管层干预所致，而中间价维稳姿态明显，令市场缺乏明确方向，只是在6.12附近整理。

“市场没怎么动，就在6.12上下，动得很少，...市场参与兴趣不大，很难赚钱。”他说。

北京时间12:18，人民币兑美元即期报6.1193元，上日收报6.1206元。今日人民币兑美元中间价 为6.1729元，上日中间价为6.1718元。

上述交易员称，尽管国际市场上的美元指数连续上扬，但人民币中间价下调幅度非常有限，监管层料有意维持人民币汇率的相对稳定，但这亦令日间波动区间狭窄，交易难度增加，整体交投偏向谨慎。

“如果监管层不出手，让市场自己动的话，人民币还是要升一点的。”他称。

中国最近宏观数据持续企稳回升，亦给人民币汇率提供支撑。今日甫公布的汇丰中国8月服务业PMI升至五个月高位，上日公布的官方非制造业PMI则基本持稳，显示继制造业获明显改善后，服务业也在需求推动下呈现企稳回升之势。

东京汇市美元兑主要货币周三在亚洲市场持稳，美元指数仍接近美国周二发布数据后触及的六周高位。周二的数据巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快将开始缩减刺激政策的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2355/90，上日尾盘为6.2350。

北京时间12:18，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1151/63元，上一交易日尾盘报6.1140元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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