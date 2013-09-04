香港股市：早盘下跌，受建设银行和中国旺旺走软的拖累

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港9月4日 - 香港股市周三早盘下跌，遭建设银行和中国旺旺走软的拖累，这两档个股均遭股东钜额交易减持，打击各自的类股。
建设银行 跌2%，美国银行周二表示，已开始出售手中剩余的中国建设银股份，作价最高15亿美元。这是美银几年来撤出此项资产的最后一步。美银在周二开始售股工作，计划出售20亿股在香港上市的建设银行股份，每股价格为5.63-5.81港元。这样的价格较周二香港市场收盘价5.93港元最多折让5.1%。
截至早盘收市，恒生指数 跌0.4%，报22,308.4点。恒生国企指数 跌0.6%。
建行遭大手减持打压其他的中资“四大”银行。工商银行 、中国银行 和农业银行 各跌0.6%。
中国旺旺 下挫1.6%，此前统一企业中国 以每股11港元减持其手中剩余的4,626万股中国旺旺股份，较周二收盘的11.44港元折价3.8%。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。