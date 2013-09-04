香港股市：早盘下跌，受建设银行和中国旺旺走软的拖累

路透香港9月4日 - 香港股市周三早盘下跌，遭建设银行和中国旺旺走软的拖累，这两档个股均遭股东钜额交易减持，打击各自的类股。

建设银行 跌2%，美国银行周二表示，已开始出售手中剩余的中国建设银股份，作价最高15亿美元。这是美银几年来撤出此项资产的最后一步。美银在周二开始售股工作，计划出售20亿股在香港上市的建设银行股份，每股价格为5.63-5.81港元。这样的价格较周二香港市场收盘价5.93港元最多折让5.1%。

截至早盘收市，恒生指数 跌0.4%，报22,308.4点。恒生国企指数 跌0.6%。

建行遭大手减持打压其他的中资“四大”银行。工商银行 、中国银行 和农业银行 各跌0.6%。