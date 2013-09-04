路透基点：银行受邀就镇江奇美3亿美元贷款案进行实地考察

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士称，镇江奇美化工有限公司已就3亿美元三年期贷款一案，邀请银行参与9月5-6日的实地考察。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)负责此次实地考察的协调。据消息人士称，尚未指定牵头行，另有三家台湾的银行可能同澳新银行一道负责此次贷款。
贷款利率当前据称是伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，附带有补偿机制，只要台北美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过40基点，超过的那部分费用由借款人支付。该贷款将用于再融资，且可能会被设定为循环贷款。
镇江奇美生产丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)等化工产品和聚苯乙烯，该公司是奇美实业和在台湾上市的国乔石油化学的合资公司。(完) (编译 侯向明；审校 王冠中)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。