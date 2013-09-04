路透基点：银行受邀就镇江奇美3亿美元贷款案进行实地考察

路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士称，镇江奇美化工有限公司已就3亿美元三年期贷款一案，邀请银行参与9月5-6日的实地考察。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)负责此次实地考察的协调。据消息人士称，尚未指定牵头行，另有三家台湾的银行可能同澳新银行一道负责此次贷款。

贷款利率当前据称是伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，附带有补偿机制，只要台北美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过40基点，超过的那部分费用由借款人支付。该贷款将用于再融资，且可能会被设定为循环贷款。