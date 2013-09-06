《离岸人民币综述》上海自贸区可望成为在岸的＂离岸中心”，对香港冲击难免

记者 李珊珊

路透香港9月6日 - 2009年当上海喊出要成为国际金融中心，金融人士仅静观其变。但2013年上海自贸区即将推出，香港金融界人士无不站起来踮脚张望，想要知道自贸区的金融开放，将会为整体金融改革以至人民国际化带来什么翻天覆地的变化。

近几年来中国稳步推进资本帐开放，人民币国际化按部就班，令国际银行家们逐渐信服中国金融改革的决心。虽然自贸区实际内容尚未出炉，未来汇率及利率自由化的改革力度也众说纷耘，但可以确定的是，根据国务院自贸区试点方案中对于人民币资本专案开放及逐步实现可自由兑换试点的方向，这块面积约28平方公里的试验田成为在岸的＂离岸中心＂轮廓清晰可辨。这也不免要对香港这个最大的离岸中心构成冲击。

不仅是推动上海成为国际金融中心列名在国家级的“十二五”计划，上海作为全国主要的外汇、债券、股票、期货交易中心，拥有全国最多、逾400家的跨国企业总部，以及作为长三角贸易枢纽的地位，对香港的竞争强度远高于其他试点地区。

一不具名本地银行高层人士说，＂上海自贸区对于香港的冲击是肯定的，具体要看细则内容是什么，我们高度关注。“

他指出，以目前市场传言的内容来看，自贸区很可能在风险可控下试行人民币可兑换以及跨境资本流动，而市场也关注是否开放中资机构从事离岸业务，“对香港的业务是有直接影响。”

中国金融时报引述对外经贸大学金融学院兼职教授赵庆明的谈话称，上海自贸区可以采取“保税区+离岸金融中心”的做法，在离岸金融方面，可以有以下四方面尝试，包括通过制定较低的准入门槛，引进更多的金融机构入驻区内；实行人民币存贷款利率完全市场化；实行人民币汇率市场化，并完全放开基于人民币汇率的衍生品交易；实行人民币资本项目可兑换。[ID: nL4T0H00P9]

“相比香港、新加坡、伦敦等地人民币离岸中心，在我国自贸区内的人民币离岸业务更有利于我国监管部门的监控和管理，更能为我们提供有价值的经验。”赵庆明称。

中银国际英国保诚资产管理董事长谢涌海指出，上海自贸区对香港的影响不会立即出现，但随着自贸区内软、硬体架构日趋成熟，对香港的竞争也将白热化。

“可以分三个阶段来说，第一个阶段会是向香港来学习，包括制度、运作、专业管理，到第二个阶段肯定会产生一定的竞争，像是转口贸易，一部份通过香港的，就会转到上海来。”他说。

不过，他也指出，中国幅员辽阔，香港背靠的珠三角地带，最终还是会选择邻近的香港作为中心，香港应趁此机会加大与前海、广东的合作。

香港城市大学,兼任教授陈凤翔正面看待上海与香港未来可能的竞争，此外，香港在法律精神以及资讯自由等优势也是短时间内上海无法赶上的。

“竞争会带来进步，会把香港推得更前。”长期观察离岸市场发展的陈凤翔说，“ 国家一定要把人民币推着往前走，有的是自己的孩子（指上海），有的是英国留过学（指香港）,...都是好事，我反而不太担心。”

至2012年底上海共有1,136家各类金融机构，跨境贸易人民币累计结算金额逾4,000亿元，占当年总结算金额的13%，国际贸易结算中心外汇管理试点20家。在进出口方面，去年上海货物贸易进出口总额占全国的12%，总量仅于广东省、江苏省,居全国第三位。上海关区进出口总额8,123.1亿美元,比上年增长18.6%,占全国外贸进出口总额的22.3%。

国际清算银行(BIS)最近一份调查再度证明人民币国际化的成果，人民币交易在国际外汇市场的交易量较三年前已增长逾两倍，达到2.2%，首次跻身全球十大外汇交易货币。

“人民币在全球外汇交易中的影响大幅提升，与中国大力推动人民币国际化的努力分不开。”BIS在报告中称。[ID: nL4T0H20TP]

欲浏览上海自贸区与前海的比较，请点选：(link.reuters.com/feq82v)

香港已发行人民币债券列表.............................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 37,453.1 110

2. 渣打银行 19,994.9 61

3. 法国巴黎银行 16,971.8 55

4. 工商银行 3,526.7 10

5. 星展 3,184.7 10

**本周市场动态**

--香港金管局公布，截止7月末香港银行机构人民币存款 自6月来连续第二个月下降，为6,950.42亿元。金管局发言人表示，整体而言，加计存款证(CDs)的整体人民币存款约在8,600亿元水平，仍保持平稳。

--中国国家外汇管理局最新数据显示，截止8月29日中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)39家，8月新增59亿元额度，获批额度共计1,278亿元人民币。南方东英资产管理有限公司再获批20亿元人民币额度，而信达国际资产管理等五家机构首次获批额度。

--台湾央行周二发布新闻稿称，已通知外汇指定银行对台湾地区的企业总公司与昆山试验区内的子公司贷款合约办理人民币贷款，不必再个案核准，以鼓励企业多利用昆山的人民币回流机制。

--台湾金管会副主委王俪玲称，年底前可望开放传统人民币保单，并原则同意开放保险业投资外国公司至境内发行人民币计价债券。此料增加台湾保险业者对于人民币债券等固定收益资产的需求。

--德意志银行称，在6月底获银监会许可后，前海分行已经成立。这是继恒生银行、汇丰银行后又一家在前海开设分行的外资机构。（完）